Playstore’da yüzde 90’a varan indirimler oyunseverleri bekliyor

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Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, bahar kampanyası ile en yeni ve popüler oyunları yüzde 90’a varan indirimlerle oyunseverlerle buluşturuyor.

Türk Telekom’un binlerce oyun seçeneği sunan dijital oyun platformu Playstore’da Bahar Kampanyası başlattı. Playstore, oyun meraklılarının tutkunu olduğu popüler oyunları, bahara özel kampanya kapsamında yüzde 90’a varan indirimlerle sunuyor. Oyunseverler aralarında Far Cry New Dawn, HITMAN 2, Assassin’s Creed Odyssey ve PES 2019’un da yer aldığı yüzün üzerinde oyuna özel fırsatlarla sahip olabilecek. Kampanya
kapsamında HITMAN 2 ve PES 2019, 20 TL’ye oyunseverlerle buluşacak. Oyunseverler yoğun ilgi gören indirimli oyunları, Türk Telekom internet faturalarına ek 12 aya varan taksitlendirme avantajıyla satın alabilecek.

31 Mart tarihine kadar geçerli olacak Playstore indirim sayfasına https://www.playstore.com/kampanya/bahar-kampanyasi-mart-2019 adresinden ulaşabilirsiniz.

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