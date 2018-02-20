Point Blank ST Arena 2018’de Beklenen Mücadele Başlıyor!

Nfinity Games’in her sene düzenlediği ve kazanan takımın PBWC’ye katılma hakkı kazandığı PBST Arena ve Üst Kategori Ligleri bu hafta sonu başlıyor.
Point Blank Dünya Şampiyonası’nda (PBWC) Final’e adını yazdırmak isteyen Point Blank takımları için mücadele 24 Şubat Cumartesi PBST Arena ile başlıyor! 20.02.2018 – Toplam 100.000 TL değerinde ödül havuzuna sahip PBST Arena’nın ilk ayağı bu hafta sonu oyuncular ile buluşuyor. 316 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek turnuvaya katılan takımlar PBST-ES serisi silahlar ve turnuvaya yardımcı ürünler kazanacak.
Bu sene 3 kat arttırılan katılım ödülleri:
– AUG A3 PBST-ES
– OA-93 PBST-ES
– Tactilite T2 PBST-ES
– Tec9 PBST-ES
– Güçlendirilmiş Kurşun Geçirmez Yelek (10% Savunma)
Point Blank E-spor heyecanı 25 Şubat Pazar günü Üst Kategori Ligleri ile devam edecek. PBST
Espor Youtube kanalından heyecan dolu Üst Kategori Lig maç karşılaşmalarını canlı yorumlar
eşliğinde izleyebilirsiniz.