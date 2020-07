Pokémon Go Fest başlıyor!

Pokémon Go Fest bu hafta sonu başlıyor. Pokémon Go geliştiricisi Niantic, gelecekteki planları da erkenden duyurarak hayranların festivale olan heyecanını katladı. Etkinliğe ise bileti olanlar katılabiliyor. 14.99 dolarlık Pokémon Go Fest bileti ile hem Pokémon Go Fest’e hem de yaz boyu sürecek özel etkinliklere katılma hakkı elde ediliyor.

Niantic’in açıklamlaarına göre yaz boyunca üç tane daha büyük etkinlik olacak. Bu etkinliklere ve bahsettiğimiz gibi bunlara Go Fest bilet sahipleri katılma hakkına sahip olacak.

Ejderha Haftası (Dragon Week)

Yaz boyunca gerçekleşecek üç büyük etkinliğe değindik. Bunlardan ilki Ejderha Haftası. Ejderha Haftası, 31 Temmuzda başlayacak ve 7 gün sürecek. Ejderha Haftasına katılmak isteyen Pokemon eğitmenlerinin Pokémon Go Fest boyunca 8 Global Challenge tamamlamış olması gerekiyor. Bu kriter sağlandığı takdirde Ejderha Haftasında bulunma şansını elde edebilecekler.

Bu haftada Gible’dan Alolan Exeggutor’a kadar her şekil ve boyutta ejderha türünden Pokémonlar olacak. Bu hafta, etkinliğe katılma hakkını elde edenlerin oyunu oynarken Alolan Exeggutor, Horsea, Dratini, Trapinch, Swablu ve Bagon ile karşılaşma sansları normalden çok daha yüksek olacak. Hatta şansı gününüzdeyseniz Gible bile yakalayabilirsiniz. 7 km Pokemon yumurtalarından Horsea, Dratini, Trapinch, Swablu ve Bagon çıkma ihitmali de bu hafta daha yüksek. Hatta düşük bile olsa Gible ve Deino çıkma şansı da var.

Enigma Haftası (Enigma Week)

Enigma Haftası 7 Ağustostan itibaren 7 gün sürecek. Enigma Haftasına katılmak isteyen eğitmenlerin ise Pokémon Go Fest boyunca 16 Global Challenge tamamlamış olması gerekiyor. Enigma haftasında ise Elgyem’den Deoxys’a yine birçok Pokemon olacak.

Bu hafta boyunca Staryu, Jigglypuff, Clefairy, Lunatone, Solrock, Baltoy, Bronzor ve Elgyem Pokémonlarıyla karşılaşma olasılığı daha yüksek olacak. 7 km Pokemon yumurtalarından HCleffa, Igglybuff, Lunatone, Solrock, ve Elgyem çıkma ihitmali de bu hafta daha yüksek.

Unova Haftası (Unova Week)

Festival boyunca 24 Global Challenge tamamlayanlar ise son olarak Unova Haftasına katılma şansına sahip olacak.

Bu haftada ise New York’ta 5 km Pokemon yumurtlarından Bouffalant çıkacak. Roggenrola ve Unova bölgesinde çıkan diğer Pokemonları yakalama ihtiamali bu hafta daha yüksek olacak. Şanslı eğitmenler ise Shiny Roggenrola’yla bile karşılaşabilir.

Etkinliklerle iligli daha detaylı bilgiye ise Pokémon Go sitesinden ulaşabilirsiniz.