Portal efsanesi Bridge Constructor ile geri dönüyor!

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Herkesin sevdiği bir efsane olan Portal, Bridge Constructor ile birleşiyor.

Valve ve Headup Games firmalarının bir araya gelip yarattıkları oyun, pratikte portal mantığında bir köprü yapma oyunu. PC, Mac, Linux ve mobil cihazlara çıkacak olan oyun kısa süre içinde bizimle olacak.

Bridge Constructor: Portal’da tıpkı Portal’daki gibi bir turuncu bir de mavi portalımız var. Bu mekanik daha önce piyasaya çıktığı tüm platformlarda büyük beğeni ile karşılanan Bridge Constructor ile birleşince, hayli ilginç bir deneyim olacak gibi gözüküyor.

Windows için 20 Aralık tarihinde çıkacak olan oyun, aynı vakitte konsollara da çıkışını yapacak.

Yayınlanan videoya burdan ulaşabilirsiniz.

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