Predator olabileceğimiz yeni GTA V modu

Kimler bir Predator olarak Los Santos’u birbirine karıştırmak ister?

Magneto modunun da yaratıcısı olan JulioNIB tarafından geliştirilen The Predator modu sayesinde Grand Theft Auto V’i galaksilerarası avcı Predator olarak oynayabileceğiz.

Modun görüntülerine sahip videodan anladığımız üzere Predator’ın bariz vahşiliği oyunda da karşımıza çıkacak.

Predator ile düşmanlarımızın, çeşitli nedenlerle, vücutlarını deşip kafalarını koparabiliyoruz. Üstelik daha da iyisi görünmez olabildiğimiz ve ölünce devasa bir nükleer patlama ile infilak ettiğimiz görüntülerde mevcut. Anlaşılan bu mod sayesinde oyun içerisinde kendimizi gerçekten uzaylı bir avcı gibi ifade edebileceğiz.

Henüz gelişim aşamasında olsa da The Predator modunu buradan indirip daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

JulioNIB tarafından geliştirilmiş daha fazla GTA V modu için de web sitesine göz atabilirsiniz.

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