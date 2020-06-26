Project Cars 3 Ağustos’ta çıkıyor

Project Cars 3 bir motor sporları yarış simülasyon video oyunu. Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanacak oyun, Slightly Mad Studios tarafından geliştiriliyor.

Geliştiricilerin yaptığı paylaşıma göre, oyuna birkaç yeni parkur ve bir aracı yükseltmenize ve onu yol yarışlarından yarış pistine çıkarmanıza olanak tanıyan modern bir kariyer modu eklendi. Project Cars 3, 28 Ağustos’ta bilgisayar, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkacak.

Serinin bazı severlerinden, oyunun Project Cars serisine ait gibi görünmediğine dair yorumlar alsa da, oyunun ilgi çeken fragmanı ise şöyle: