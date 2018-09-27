PS4’te Fortnite için cross-platform çağı başlıyor

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Fortnite için cross-platform desteğinin beta süreci bugünden itibaren PlayStation 4 için başlıyor.

Sony Interactive Entertainment, kapsamlı bir değerlendirme sürecinden sonra, seçilmiş üçüncü parti oyunlarında cross-platform özelliğinin desteklenme kararının alındığını duyurdu. Bir süredir beklendiği bilinen bu güncelleme ile birlikte PlayStation oyuncuları sabırlarının karşılığını almış oldu.

Cross-platform desteğinin ilk aşaması olarak Fortnite için bugün açık beta süreci başlayacak. Fortnite için PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows ve Mac işletim sistemleri arasında ortak oynama, ortak ilerleme ve ortak oyun içi satın alım mümkün olacak. Beta süreci, cross-platform desteğinin hem teknik altyapısı, hem de oyuncuların yapacağı geri dönüşler açısından PlayStation için test niteliği taşıyor.

24 yıl boyunca, en iyi oyun deneyimini oyunculara aktarabilmek için PlayStation odaklı çalışıldığını belirten SIE Başkan ve CEO’su John Kodera, bugünden itibaren birçok oyuncu için önemli olan cross-play desteğinin gelmesinin, PlayStation için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Kodera ayrıca, PlayStation’ın tüm birimlerinin ilerleyen dönemde bu değişikliği destekleyen bir şekilde yeniden düzenleneceğini belirtti.

Beta sürecinin tarihleri, teknik detayları ve başka oyunlarla ilgili gelişmeler gibi daha fazla bilgi için PlayStation’ın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

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