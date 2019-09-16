“PUBG LITE Survival Masters 4vs4” 21 Eylül’de Başlıyor

Türkiye’de ilk defa online PUBG LITE 4vs4 Turnuvası, 18.800 TL ödül havuzuyla birlikte PUBG LITE Survival Masters 4vs4 adıyla PUBG Corporation ve Dijital Sporlar işbirliği ile hayata geçecek.

Turnuva, 18.800 TL ödül havuzuyla birlikte 21 Eylül tarihinde başlayacak. İlk hafta maçları Cumartesi ve Pazar günü oynanacak. İkinci ve üçüncü hafta maçları, devam eden haftalarda Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek. Turnuva takvimini aşağıda bulabilirsiniz:

Elemeler

Eleme Haftası 1 – 21/22 Eylül – Grup A & B

Eleme Haftası 2 – 27/28/29 Eylül – Grup C & D & E

Eleme Haftası 3 – 4/5/6 Ekim – Grup F & G & H

Büyük Final

12 Ekim

PUBG LITE Survival Masters 4vs4 turnuvasına katılmak ve daha fazla bilgi almak için bu adresi takip edin.

Turnuva maçları PUBG LITE’ın yeni oyun modu olan ve 2 takımın, 4 oyuncu ile mücadelesini konu alan 4vs4 üzerinde gerçekleşecek. Bu mod, eski nakliye konteynerleri ve araçları ile çevrili ıssız bir depoda oynanır. Her takım yeteneklerini ortaya çıkaracak akıllı kararlar alarak, ilk 40 skora (4vs4 maçlarında, maksimum skor sayısı 30’dan 40’a yükseltildi) ulaşan takımın galip geldiği bir yapıdadır.



PUBG LITE Survival Masters 4vs4, 512 takıma ev sahipliği yapacak.İlk olarak takımlar 8 gruba ayrılacak ve her grup, tekli eleme yöntemiyle 3 maçlık seri (BO3) formatında yarışacak.Her grubun en iyi 2 takımı, Büyük Finale katılım hakkı kazanacak. Büyük Final, 8 grubun en başarılı ilk 2 takımlarından oluşarak, 16 takımlık bir rekabet arenasına dönüşecek. Büyük Finalde takımlar, çift eleme ve 5 maçlık seri (BO5) ile birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak. Tüm turnuva, hakemler tarafından Discord üzerinde oluşturulacak maç odalarından takip edilecek.

PUBG LITE Hakkında

PUBG LITE, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’un ücretsiz ve düşük özelliklere sahip bir versiyonudur. PUBG LITE, temelde PUBG deneyimini daha düşük sistem gereksinimleri ile buluşturmayı hedefler. PUBG LITE, asıl PUBG oyunundan bağımsız bir üründür ve PUBG LITE oyuncuları için özel içerik ve kendine özel çeşitlilikler yaratan geliştirme ekibine sahiptir.

PUBG Corporation Hakkında

KRAFTON oyun birliğinin (eski Bluehole Inc.) üyesi olan PUBG Corporation, 2009 yılında Bluehole Ginno Games, Inc. olarak başladı ve daha sonra ismini 2017 yılında PUBG Corporation olarak değiştirdi. PUBG Corp., 2017 yılında farklı platformlar için hazırlanan popüler Battle Royale oyunu PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’un (PUBG) geliştiricisi ve yayıncısıdır. Oyunun yayımlandığı tarihten bu yana, aralarında yedi Guinness Dünya Rekoru ve oyun ödüllerinin de bulunduğu dünya çapında başarılar elde etti.



Kore merkezli PUBG Corp.’un Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya ve Çin’de altı ofisi bulunurken, PUBG’yi küresel bir imtiyaza dönüştürmeyi hedefleyen şirket, espor, ürün lisanslama gibi konularda çeşitli projeler yürütüyor. PUBG Corp. hakkında daha fazla bilgi için www.pubg.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Dijital Sporlar Hakkında

2015’de kurulan Dijital Sporlar, Türkiye’de ki espor endüstri liderlerinden biridir, Overwatch, League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, PUBG ve Hearthstone için turnuvalar düzenlemiştir.

Dijital Sporlar, Online ve Offline etkinlik yönetiminin kalitesi ve başarısıyla bilinir. Türkiye’de espor konusunda geliştirdikleri farklı ve yaratıcı projeler ile öne çıkmaktadırlar. Dijital Sporlar aynı zamanda Türkiye’de ki firmalara espor odaklı projelerde canlı yayın ve video prodüksüyon hizmetleri sunar.