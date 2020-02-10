Röportaj: Dave Curd – Direktör / PUBG Madison

PUBG’nin 6.sezonu son dönemde hatırladığımız en sağlam yeniliklerin bazılarını barındırıyor bildiğiniz gibi.

Karakin adındaki, ilk bakışta Sanhok’a benzettiğimiz, 2x2km boyutunda olmasının etkisiyle birbirinden hızlı karşılaşmalara ev sahipliği yapacak bir haritayı içeren yeni sezon, 6.1 güncellemesiyle başladı geçtiğimiz günlerde. Oyuncular artık duvarlar ile sınırlı değiller, duvarları patlatarak binaya yeni giriş noktası açabilecek, ince duvarları delebilecekler ve düşmanları devirmek veya onlardan saklanmak için yer altı tünellerine girebilecekler. Yeni eklenen Black Zone da oyuna bambaşka bir dinamik kazandırıyor; oyuncuların güvenli sandıkları binalardan çıkmalarına zorlarken haritayı da daha önce görmediğimiz ölçüde değişken hale getiriyor. Biz de boş durmadık, değişken harita sistemi, Black Zone, yeni silahlar, yeni bir harita ve pek çok diğer yenilikle gelen sezon hakkında aklımızdaki her şeyi işin başındaki kişiye sorduk

Merhaba, başlangıç olarak sizi daha fazla tanımak isteriz. Rica etsek PUBG’deki hayatınızı bize biraz anlatabilir misiniz?

Selamlar Kürşat, ismim Dave Curd. PUBG’nin Madison stüdyosunun direktörüyüm. PUBG’ye 2017 yılında Miramar’da tasarım artisti olmak için katıldım ve geçen sürede pek çok farklı rol üstlendim. Bu rüya gibi bir iş; burada oyundaki içerikleri geliştiriyor, binaları tasarlıyor, kasabaları düzenliyor, sanat tasarımını geliştiriyor ve en önemlisi de dünya çapında emek veren muhteşem geliştiricilerimiz ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Burada çok çeşitli görevler var, bu yüzden asla sıkılmıyorum. Hedefimiz oyuncularımız için yeni haritalar, modlar ve yeni tecrübeler geliştirmek. Karakin de haritalar ve oyun içeriklerini birbirine harmanlamak yönündeki tutkumuzun ilk meyvesi.

Yeni Karakin haritası hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sanhok ile birtakım benzerliklerden bahsedebilir miyiz?

Karakin, Kuzey Afrika açıklarında yer alan küçük bir ada. Zorlayıcı çatışmalara olanak sağlayan çorak, dağlık bir ortamı var. Küçük, hızlı ve tehlikeli; Sanhok’un hızıyla Miramar’ın geriliminin bir bileşkesi gibi. Diğer taraftan sadece küçük bir harita olmaktan daha fazlası, çünkü daha değişken. Yeni özelliğimiz olan Black Zone, binaları tamamen buharlaştırıp yerlerinde tüten yıkıntılar bırakıyor. Arka arkaya girdiğiniz iki oyunda aynı şehrin hasar almamış, taş üstünde taş kalmamış veya ikisinin arasında bir yerlerdeki haline tanık olmanız mümkün. Ayrıca yapışkan bombalar ve yıkılabilen duvarlar ile birlikte “anahtar kilit” oynanış modelini de oyuna dahil etmiş bulunuyoruz. Bu özellik oyuncularımıza daha fazla seçenek demek; mesela camperlar için hedefi ateş altına alabilecekleri daha fazla görüş alanı açılmasına müsaade ediyor. Daha agresif bir oyun stilini tercih edenler için de binalara baskın yapmak için yeni seçenekler sunuyor. Binanın duvarlarına arkadan bir delik mi açacağız yoksa çatıdan mı ilerleyeceğiz, tamamen size kalmış.

Yapışkan bomba ile gezen ve loot kokusunu alabilen kaşif oyuncularımız için de bir sürü gizli bölge hazırladık. Son olarak da kapalı alanlarda geçen silahlı çatışmaları biraz daha ilginç kılmak adına, ince duvarlar ve yüzeyler artık mermi ile delinebiliyor. Açtığınız kurşun deliklerinden düşmanınızın durumunu izleyebilir, böylece ekibinizle bir araya toplaşmak veya kendi başınıza savaşmak gibi kararlar verebilirsiniz. Sanhok ile benzer olan tek noktası ufak bir harita olması ve oyunların mesela bir Erangel’e kıyasla daha kısa sürmesi.

Yeni sezonlar birlikte dönüşümlü harita modeline geçilecek. Bu sistemi oyuna dahil ederken amacınız neydi?

Bizce bu sistem matchmaking’e zarar vermeden yeni haritaları oyuna dahil edebilmenin harika bir yolu. Ayrıca haritaların zamanlı olması bize oyunun metasına zarar vermeden daha garip fikirleri deneme ve yeni olasılıkları keşfetme olanağı sağlıyor.

Vikendi oyundaki en sevilen haritalardan birisiydi ve gözüken o ki bir süreliğine aramızda olmayacak. Bu tercih sadece bekleme sürelerini azaltmak için mi? Yoksa bu size haritaları geliştirmek adına zaman da kazandırıyor mu?

Vikendi’yi biz de en az sizler kadar çok seviyoruz. Ve evet söz veriyoruz, bu geçici bir ara. Senin de değindiğin gibi bu sistem bekleme sürelerini azaltacak ve aynı zamanda haritada bazı güncellemeler yapmamızı sağlayacak.





Sezon 6 duyurusunda Black Zone ve efsanevi Panzerfaust’u gördük. Belli ki artık binalar ve araçların içinde eskisi kadar güvende olmayacağız. Peki, bugünlerde çok popüler olan güdümlü tanksavar silahlarını (ATGM) oyunda görme ihtimalimiz var mı?

Aslında silah fikirleri direkt olarak bizim animasyon ve silahlı oynanış takımından çıkıyor ama bu öneriyi kendilerine ileteceğim.

Black Zone hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Mesela diğer haritalarda görebilecek miyiz?

Black Zone pratikte Red Zone’un tam zıttı. Red Zone insanları bir sığınak bulmaya zorluyordu, biz de düşündük ki yeni bir şey denemek ilginç olabilir. Black Zone’un tasarımındaki amaç binalarda gizlenmiş olan insanları dışarıya çıkartmak ve haritayı daha değişken hale getirmekti. Bu sayede ve tamamen tesadüfi bir şekilde oyuncu her maçta aynı haritanın farklı durumları ile karşılaşabilecek.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkür ederiz.