PUBG Mobile için Turkcell’den gaming paketi

Dünyada ve Türkiye’de en çok ilgi gören oyunlardan PUBG Mobile için Turkcell ve Tencent Games arasında mobil cihazlara özel bir işbirliği duyuruldu. İşbirliği sayesinde Turkcell’in sunacağı Gaming paketleri ile, PUBG Mobile wi-fi bağlantısına ihtiyaç duymadan mobil cihazlarla her yerden oynanabilecek

Turkcell en popüler mobil oyunlardan olan PUBG dünyasına çok özel bir giriş yaptı. Oyunu geliştiren Tencent Games ile yapılan işbirliğiyle, milyonlarca kişi tarafından takip edilen PUBG Mobile heyecanı wi-fi bağlantısına ihtiyaç duymadan, her yerden kesintisiz yaşanabilecek. Mobil cihazlara özel sunulan paketlerle, Turkcell’liler ‘internetim bitecek’ endişesine kapılmadan istediği noktada oynama imkanına sahip olacak.

Tarifelere ek olarak alınabilecek Turkcell Gaming paketleri altında PUBG Mobile severlere iki ayrı alternatif sunuluyor. ‘Oyna’ paketinde PUBG Mobile’da geçerli 3GB internet yer alıyor. Hem PUBG Mobile oynamak hem de tanınmış ve takip edilen diğer oyuncuları izlemek isteyenlere ise ‘Oyna İzle’ paketi sunuluyor. Bu ek pakette PUBG Mobile ve Youtube’da geçerli toplam 5GB internet bulunuyor.

Oyun meraklılarına özel Gaming paketler

Oyun dünyasında bir ilk olan bu işbirliğinin ardından Turkcell Gaming, yeni oyunlar ve işbirlikleriyle daha da zenginleşecek. Böylece Turkcell’liler her geçen gün büyüyen bu alandaki en beğenilen oyunları daha yakından takip edebilecek.

Wi-fi bağlantısına ihtiyaç duymadan kesintisiz eğlence imkanı sunan ve internetin bitmesi endişesini ortadan kaldıran bu paketlere sahip olmak için ‘Oyna’ veya ‘Oyna İzle’ yazıp 2200’a mesaj göndermek yeterli olacak. 9 TL’ye sunulan ‘Oyna’ paketi ve 19 TL’ye satın alınabilen ‘Oyna İzle’ paketi aynı zamanda Turkcell mağazalarından, Turkcell müşteri hizmetlerinden ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden de alınabilecek.

Basın bülteninden derlenmiştir.

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