PUBG MOBILE WORLD LEAGUE SEASON ZERO – Özel sezon çıktı!

Doğu ve Batı ligleri için yeniden düzenlenmiş formatıyla çıkan PUBG Özel Sezon, oyuncular ve fanlar için sadece online’da yeni bir küresel yarışma yaratmak için tasarlandı.

ESL iş birliği ile kurulan Polonya, Katowice’deki PUBG MOBILE ESPOR Stüdyo’nun tanıtımı ve PMWL Season Zero duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Takımlar PMWL’de yarışma şansına sahip olabilmek için kayıtları 24 Haziran’da açılan PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2020 Sonbahar’a kayıt olabilirler.

PUBG MOBILE Küresel Espor Direktörü James Young, PUBG MOBILE Pro League (PMPL) Güney Asya finalleri öncesi,mevcut şartlarda en iyi küresel rekabet imkanını yaratmak için tasarlanan benzersiz PUBG MOBILE World League Season Zero’yu yayınladı. $850,000 ödül havuzlu online seri, 40’a ulaşan takım slotu ile bu zamana kadar sunulmamış sayıda takıma yarışma şansı veriyor. Ayrıca yapılan açıklamaya göre 24 Haziran’dan 12 Temmuz’a kadar PMCO 2020 Sonbahar’akayıt olunabiliyor. İsteyenler kayıt sayfasına buradan ulaşabilir.

Stüdyo offline maçların adresi olacak.

PUBG MOBILE, COVID – 19 önlemleri kapsamında oyuncuların ve fanların sağlık ve güvenliğini garanti altına almak için PMPL Season 1’i tamamen online’a taşıdı, bu değişiklikleri yaparken tarihleri yeniden düzenledi. Yeni rekabetçi ekosisteminin kralı PUBG MOBILE World League demek için PUBG MOBILE’ın tamamen eşsiz bir şey yaratması gerekiyordu.

PUBG MOBILE World League Season Zero 10 Temmuz ve 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Asya için Doğu Ligi TSİ 15.00’te, Avrupa ve Amerika için Batı Ligi TSİ 21.00’de başlayacak. Topluluk üyeleri canlı yayını PUBG MOBILE Esports YouTube kanalı ve PUBG MOBILE Türkiye YouTube kanalı üzerinden izleyebilecek.