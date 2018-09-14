PUBG Mobile’a yeni içerikler eklendi

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Dünyanın en popüler Battle Royale oyunu günlük 20 milyon oyuncuyla buluşurken, önceki sezonlarda toplam 1 milyar maçı da geride bıraktı

Player Unknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG MOBILE) bugün erişilebilen yeni güncellemeyle, oyuncuların dört gözle beklediği Sanhok haritasını mobile taşıdı. Değişken arazili, yoğun bir ormandan oluşan Sanhok, Miramar haritası, eğitim modu, birinci şahıs modu (FPS) gibi önceki güncellemelerin yanına, yoğun savaş senaryoları ve silahlı mücadeleler için daha ufak bir haritayı ekliyor.

Tencent Games, ilgili etkileyici istatistikleri de açıkladı. Buna göre, PUBG MOBILE günlük 20 milyon aktif kullanıcıyla (Japonya, Kore ve Çin hariç) oyun dünyasını büyülemeye devam ediyor. Oyunda 2. sezonda, yani önceki 14 haftalık süreçte, 200 ülkeden 130 milyon oyuncu, 864.425.575 kez oyun kazandı.

Sanhok’u da kapsayan PUBG MOBILE’in son güncellemesi, oyuncuların takımlarıyla hareket edebileceği sosyal içerikler ve yeni oyun içi özellikler içeriyor:

Yeni Silahlar ve Taşıtlar – Sanhok haritası işaret fişeği, QBZ, Muscle sınıfı otomobil ve kurşun geçirmez UAZ gibi yeni silah ve taşıtlarla geliyor.
Oynanabilirlik Geliştirmeleri – Sohbet sistemi, klan sıralamaları, paraşütle atılan eşyalar, arkadaş listesi gibi alanlarda geliştirmeler yapıldı.
Hile Engelleme Önlemleri – Hile eklentilerine karşı gelişmiş tanıma sistemi ve İzleyici Modu, Temel Bilgi ve Sonuçlar ekranlarına raporlama tuşu eklendi.
Sezon Verileri – Sezon sayfası artık tüm sezon oyuncularını ve aralarında unvan, ulaşılan en yüksek kıdem gibi bilgilerin de olduğu ilgili verileri gösteriyor.

PUBG MOBILE ‘ı App Store ve Google Play’den ücretsiz indirebilirsiniz.

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