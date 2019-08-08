PUBG Nations Cup yayıncı kadrosu ve yayın saatleri belli oldu

PUBG Corporation, bu hafta sonuna doğru Güney Kore’de Seul’de gerçekleşecek olan PUBG Nations Cup’ın yayıncı ve analistlerini açıkladı.

İngilizce dilde an ve an yayın sunum yapacak olan isimler:

Richard “The Simms” Simms

Lauren “Pansy” Scott

Michael “Porosaurus” Navarro

James “Matrym” Oates

Clinton “Paperthin” Bader

Jake “Zenox” Brander

Yayıncılara, her yarışma turundan sonra maç öncesi ve sonrası ünlü analistler eşlik edecek. Yayınlar boyunca katkı sağlayacak isimler:

James “Kaelaris” Carrol

Martin “Avnqr” Goeth

Michael “Hypoc” Robins

Patrick “Frosz” Lu

Hatırlatma olarak izleyiciler, PUBG Nations Cup heyecanına şu adresten dahil olabilirler: https://www.watch.pubgesports.com/.

PUBG Nations Cup Türkiye Özel Yayını 9-11 Ağustos Tarihleri arasında Mete Özbey, Eraycan Bul ve İlker Karaş’ın sunumu ile her gün 10:45’de başlayacak.

Bu amansız mücadeleyi Mete Özbey, Eraycan Bul ve İlker Karaş, www.twitch.tv/eastergamerstv adresinde PUBG Nations Cup maçlarını değerlendirecekler. Türkiye adına Digital Athletics takımının mücadelesini, hep birlikte ekranlarımıza taşıyacaklar.

Dijital Sporlar ve MYNET’in iş birliğinde HyperX, Zowie ve FDR Oyun Cumhuriyeti’nin desteğiyle 3 gün boyunca tüm maçları sizlere canlı canlı sunacaklar.

İzleyiciler, 9-11 Ağustos tarihleri arasında Türkiye saati ile 10:30’da seremoninin, 11:00 itibariyle de maçların tadını çıkartabilirler.

PUBG Nations Cup’ta Dünya’nın en iyi PUBG oyuncuları ve takımları, 9-11 Ağustos tarihleri arasında Jangchung Arena’da kendi uluslarını temsilen 500.000 dolarlık bir ödül havuzu için mücadele edecekler. Dünyanın dört bir yanındaki hayranların onları desteklemesiyle, PUBG Nations Cup kupasını kaldırma onuruna erişmek için tüm yıldızlar Seul’de toplanacak.

Beş kıtadan toplam 16 takım (Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Okyanusya) Seul’de temsilen dünyanın en iyi PUBG yetenekleri bir araya geliyor. Her ülkeden katılımcılar, ülkelere özgü yöntemler aracılığıyla seçildi. Turnuva boyunca 16 takım, heyecanın bir parçası olarak dört yıldız oyuncusuyla birlikte üç gün boyunca günde beş maç oynayarak puan kazanmaya çalışacak.