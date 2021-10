PUBG: New State’in çıkış tarihi duyuruldu!

Krafton, 29-30 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan son testle beraber, 200’den fazla ülkede yapılacak olan lansman için yeni içerik planlarını ve hile karşıtı önlemlerini açıkladı.

PUBG: BATTLEGROUNDS’un yaratıcıları KRAFTON, Inc., bir saat süren PUBG: NEW STATE çevrimiçi gösteriminde, 29-30 Ekim tarihleri arasında 28 ülkede*gerçekleştireceği son teknik test sonrası PUBG: NEW STATE’in 11 Kasım tarihinde, 200 ülkeden fazla bölgede, iOS ve Android cihazlarda resmi olarak çıkışını yapacağını duyurdu. Gösterim sırasında KRAFTON CEO’su CH Kim’in yaptığı açılış konuşmasının ardından, Minkyu Park (Kıdemli Yapımcı), Daehun Kim (Kreatif Direktör), Henry Chung (Yayın Müdürü) ve Sangwan Kim’in (Hile Karşıtı Birim Başkanı) sunumlarını paylaştı. Şirket, PUBG: NEW STATE için güçlü ve kararlı bir yeni içerik akışı, küresel hizmet desteği ve hile karşıtı önlemler içeren lansman sonrası gerçekleşecek destek planlarını açıkladı.

PC ve konsollar için son derece başarılı PUBG: BATTLEGROUNDS battle royale video oyununu yaratan aynı şirket PUBG Studios’un geliştirdiği PUBG: NEW STATE, 17 farklı dilde ücretsiz oynanabilen yeni nesil mobil bir oyun olarak piyasaya sürülecek. 2051 yılında geçen PUBG: NEW STATE, PUBG: BATTLEGROUNDS’un sahip olduğu eksiksiz battle royale oyun deneyimini iOS ve Android’e taşıyarak bugüne kadarki en gerçekçi ve teknolojik olarak gelişmiş mobil oyunlardan biri haline getiriyor.

KRAFTON CEO’su CH Kim, çevrimiçi gösterim sırasında “PUBG: NEW STATE, PUBG IP’sinin özünü miras almaktadır ve küresel pazarda başlı başına bir rekabet gücüne sahip olacaktır,” dedi ve “KRAFTON, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların keyif alacağı oyunlar üretmeye devam edecek. Oyunların en güçlü medya türü olacağı inancına dayalı olarak kapsamlı bir deneyim sunmaya kararlıyız.” diyerek sözlerini tamamladı.

Mobilde Battle Royale Standartını Belirleme

Oyunun Kıdemli Yapımcısı Minkyu Park, PUBG: NEW STATE’i rekabetçi ve eşsiz yapan özelliklerini tanıttı. PUBG: BATTLEGROUNDS, battle royale türünü ana akım haline getirirken, PUBG: NEW STATE, gelecek nesil için battle royale standartlarını tanımlıyor. Oyun, PUBG: BATTLEGROUNDS’un PC sürümünde bulunanlarla aynı seviyede en üst düzey render teknolojisi ve bir silahlı oynanış sistemi kullanır. Bununla beraber PUBG: NEW STATE’in grafik kalitesi, mobil platformlarda daha önce gerçekleştirilmiş olanların sınırlarını zorluyor.

Ana Oyun Özellikleri ve Güncelleme Planları

PUBG: NEW STATE çevrimiçi gösteriminde detaylı oyun özellikleri ve içerik güncelleme planları Kreatif Direktör Daehun Kim tarafından anlatıldı. PUBG: NEW STATE’in silah özelleştirmesini, drone mağazasını ve eşsiz bir oyuncu toplama sistemini içeren fakat sadece bunlarla sınırlı olmayan orijinal oynanış özellikleri aracılığıyla battle royale türünü daha da ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti. PUBG: NEW STATE, piyasaya çıktığında gelecekte geçen Troi ve Erangel dahil olmak üzere dört benzersiz haritaya sahip olacak. Oyun ayrıca yeni içerik, geliştirilmiş oynanış ve oyun dengesi ve eğlencesine odaklanan sezon bazlı bir hizmet ile düzenli olarak güncellenecek.

Küresel Hizmet Planı

Yayın Müdürü Henry Chung KRAFTON PUBG: NEW STATE için küresel hizmet planını sundu ve KRAFTON’un oyuncular ile aktif olarak iletişim kuracağını ve dokuz küresel hizmet merkezi kurarak istikrarlı oyun hizmetleri sunacağını belirtti. Şirket ayrıca, küresel oyun topluluğunun beklentilerini karşılamak ve tüm oyuncular için mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmak için çeşitli girişimlerde bulunacak.

Hile Karşıtı Önlemlerle Adil Bir Savaş Alanı Sunma

KRAFTON’un güvenli ve adil bir oyun ortamı yaratmaya yönelik hile karşıtı stratejisi de gösterimde tanıtıldı. PUBG Studios’tan Hile Karşıtı Birimi Başkanı Sangwan Kim, KRAFTON’un izinsiz program, emülatör, klavye ve fare kullanımını yasaklayacağını ve hileyi önlemek ve oyunun kodunu korumak için saldırıları tespit edip kısıtlayacağını belirtti. Teknik yanıtların yanı sıra, oyuncu düşünceleri ve topluluktan gelen geri bildirimler, oyun içi güncellemeler aracılığıyla yakından incelenecek, analiz edilecek ve yansıtılacak.

Son olarak şirket çevrimiçi gösterimde PUBG: NEW STATE’in iOS ve Android cihazlarda ön kayıt sayısının 50 milyonu geçtiğini açıkladı. Ön kayıtlar ilk olarak Şubat 2021’de KRAFTON’un PUBG: NEW STATE’i resmi olarak duyurmasıyla başladı.

KRAFTON, Inc., Türkiye’den oyuncuların izleyebileceği özel bir çevrimiçi kutlama olan PUBG: NEW STATE lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinliğin bir parçası olarak, tanınmış isimler karşı karşıya gelecek ve bölgenin en iyisinin kim olduğunu kanıtlamak için yoğun maçlarda mücadele edecekler.

13 Kasım 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek çevrimiçi etkinlik, PUBG: NEW STATE Türkiye resmi YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Oyuncular, çekilişlerin tadını çıkaracak ve çeşitli etkinliklere katılarak özel ödüller kazanma şansına sahip olabilecekler.