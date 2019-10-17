PUBG Sezon 5 güncellemelerinin tam listesi

PUBG Corporation sıradaki dönemsel içeriğini açıkladı; Sezon 5 ve Survivor Pass: Badlands! Yeni sezon, haritadaki nesneler, arazi ve loot güncellemeleri dahil olmak üzere Miramar’da iyileştirmeler sunan 5.1 Güncellemesi ile başlıyor. Yeni güncellemeyle araçlardan silahlara, karakter animasyonlarından mekaniklere kadar farklı birçok konuda yenilikler de biz oyuncuları bekliyor olacak.

PUBG Güncelleme 5.1 ile gelen yeniliklerin tamamı:

Miramar Güncellemesi

Miramar, yenilendi.

Miramar’da A La Muerte Vamos’un konumu olan yere bir yarış pisti eklendi.

Artık Miramar’da rampalar, halkalar, atlayışlar ve tabelalar gibi yeni eklenen nesneleri bulabilirsiniz.

Sadece Hacienda del Patron’da park edilmiş halde bulunabilen bir Altın Mirado, Miramar’a eklendi.

Hacienda del Patron’daki arazinin bazı bölümleri, Altın Mirado’yu güvenle dışarı sürebilmeniz için ayarlandı.

Her maç sadece bir Altın Mirado belirir.

Dağınıklığı azaltmak ve yağmalarken hareketleri kolaylaştırmak için bazı küçük nesneler ve binaların içindeki ve etrafındaki çöpler kaldırıldı.

Miramar eşya belirme dengesi iyileştirildi

Uzun mesafeden etkili silah ve dürbünlerin belirme oranları, Miramar’da yaygın olarak yaşanan uzun menzilli çatışmalara daha uygun olması için artırıldı.

Tabanca belirme oranı %31 azaldı.

Kaskların, çantaların ve yeleklerin belirme oranı biraz artırıldı.

Otomat

Miramar ve Camp Jackal’a yerleştirilen Ağrı Kesiciler ve Enerji İçecekleri alabileceğiniz otomatlarla loot deneyimi artırıldı.. Miramar’da otomatlar, belirlenmiş yerlerde rastgele olarak belirirler. Otomatlar tek seferde birden fazla Enerji İçeceği verebilir.



Survivor Pass: Badlands

Survivor Pass, yeni ödüller, görevler ve iyileştirilmiş sistemleri ile geri döndü! Oyuncular bir araya gelip topluluk görevlerini yaparak Miramar’ın gizemli hikayesini diğer keşfedebilecek.

Topluluk Görevleri Sistemi

Premium Pass satın almış olsun veya olmasın, tüm oyuncular Topluluk başarı ibresini doldurmak ve oyun içi kozmetik ödülleri alabilmek ve aynı zamanda Miramar’ın gizli hikayelerini ortaya çıkarmak için el ele verecek.

Görev ibresi Battlegrounds’ta yeni gizemli objeler bularak doldurulabilir.

Özel Karton Kutular bulup açan oyuncular, 3 farklı nesneden birini yağmalayabilecek.

Toplandıklarında, Topluluk misyonu başarı ölçütüne şu şekilde yansırlar: Disk parçası: Topluluk görevine 1 puan ekler Kırık disk: Topluluk görevine 2 puan ekler Eski DVD: Topluluk görevine 3 puan ekler

Envanterde kaç disk olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Survivor Pass’in topluluk görevleri sekmesinden, topluluk görevlerine olan katılım puanlarını kontrol edebilirsiniz.

Sezon Görevleri

İki Adet Sezon Görevi listesi vardır: Yakın Dövüş ve Badlands. Yakın Dövüş Listesi: 2 yakın dövüş silahı kozmetiği ödülü veren, yakın dövüş silahları kullanılan ve her biri 2 görevden oluşan kombine görevler (toplamda 4 görev). Badlands Listesi: Miramar’la alakalı 2 kozmetik ödülü veren, her biri 4 görevden oluşan kombine görevler (toplamda 8 görev).



İlerleme Görevleri

İlerleme Görevleri, Sezon 5 boyunca görevlerde ilerledikçe büyük miktarda XP (deneyim puanı) verir. 3 görev listesinden ve kilidi açılmış dönüm noktalarını izlemek için oluşturulmuş 1 listeden oluşur. Liste 1, 2: Tüm oyuncular için açık, giderek zorlaşan 10 görev serisi. Liste 3: Premium Pass’a sahip oyunculara açık, giderek zorlaşan 12 görev serisi. Unvan: Günlük, haftalık ve zorlu görevlerle alakalı belirli başarıları kazanma görevleri.



Zorlayıcı Görevler

Bunlar, belirlenmiş silahların kullanılmasını ödüllendiren yüksek seviyeli zorlu görevlerdir. Her listenin ilk görevi: Premium Pass satın almış olun veya olmayın, belirli Survivor Pass seviyelerine ulaşarak tişört ödülü kazanın (5, 10, 15, 20, 25). Her listenin ikinci görevi: İlk görevden kazandığın tişörtü giyerken, silaha özel görevleri tamamla. Her listedeki kalan görevler: Çeşitli, silaha özel görevler.



Premium Pass Görev ödülleri ve Seviye-Atlama Eşyaları

Premium Pass görev ödüllerine Seviye-Atlama Eşyası eklendi.

Bu eşyalar satılamaz ve bir sonraki sezonun başlangıcında etkinleştirilebilir. (Sezon 6)

Hayatta Kalma Unvan Sistemi

Hayatta Kalma Unvanı Sistemi Sezon 5, Hayatta Kalma Puanı (SP) sistemine eklenen değişiklikler ile beraber geliyor.

SP hafif sıfırlanır, 4. Sezondaki performansınız, 5. Sezondaki başlangıç SP’nize etki eder.

Hayatta Kalma Puanı (SP) Dengelemesi: Acemi (1 puan) ~ Usta (5000 puan) Oyuncuların unvanlarda daha hızlı yükselmelerini sağlamak için her maç kazanılan SP miktarını arttırdık. Bu SP grubunda, önceki sezonlarda olduğu gibi, oyuncular puan kaybetmezler.



Oynanış

Win94 Yeniden Doğdu

Win94 artık Mirimara özel ve otomatik olarak takılmış, sökülemez bir 2.7x dürbün ile gelecek.

Takım arkadaşlarına eşya fırlatma özelliği eklendi

Oyuncuların belirli istenen eşyaları takım arkadaşlarına atmalarını sağlayacak özellik eklendi.

Eşyalar maksimum 15 metre uzağa fırlatılabilir.

Takım arkadaşların tarafından atılan eşyalar, otomatik olarak envanterine eklenir.

Saldırı için yakın dövüş silahlarını fırlatma özelliği eklendi

Artık tüm yakın dövüş silahlarını düşmanlarına saldırmak için fırlatılabilir bir araç olarak kullanılabilir.

Birden fazla yakın dövüş silahı artık envanterinde bulunabilir, aynı anda birden fazla sayıda taşınabilir.

Yakın dövüş silahı fırlatıldığında iki farklı hasar kategorisi vardır. Pala, Levye, Orak: Maksimum atış mesafesi 40 m’dir ve mesafeye bağlı olarak hasar 75’ten 25’e düşebilir. Tava: Sadece 30 m’lik maksimum atış mesafesi ile diğer yakın dövüş silahlarından daha kısa menzillidir ancak hasar aralığı mesafeye bağlı olarak 90 ila 40 arasındadır.

En yüksek hasarı vermek için, hedefi 15 m içerisinde vurmalısın. 15-30/40 m mesafede hasar düşmeye başlayacaktır.

15 m mesafe içerisinde, kasksız bir düşmanın kafasına yakın dövüş silahı atmak, düşmanı öldürebilir.

Erangel’e Özel Değişiklikler

Artık 3. Aşama’dan sonra Kırmızı Alanlar belirmez.

Araç belirme oranları, düz ve dağ yollarında hafif artmıştır.

Arayüz/Kullanıcı Deneyimi

Kullanıcı Arayüzü Özelleştirmesi İyileştirildi

Kategoriler bölümlere göre birleştirildi ve her bölüm için ayrıntılı bir kontrol yapan bir filtreleme özelliği eklendi.

Çoklu slot (Üst+alt, Saç+yüz vb.) eşyaları her bir kategoriden veya çoklu slot kategorisinden kontrol edebilirsin.

Geri düğmesinin zor tıklandığı yönünde oyunculardan gelen geri bildirimi dikkate alarak, düğmenin daha kolay tıklanması için yerini ve büyüklüğünü ayarladık.

Bir veya daha fazla eşya edindiğinde, en yüksek kategori (ör. dolap, silah, teçhizat) artık edindiğin eşya sayısını gösterir ve alt kategori (ör. kafa, gövde, bacaklar, ayaklar) sarı bir işaretçi gösterir.

Eşyaları satın almak için yeterli oyun içi para birimin olmadığında, artık satın alma düğmesi yerine ödeme sayfasına yönlendiren bir düğme görünür.

Ateş etme görünümü, daha detaylı cephane bilgisi için iyileştirilmiştir.

Oyun içi tuş rehberi simgesi iyileştirildi.

Sistem menüsünde, fare ile seçeneklerin üzerine gelinmesi durumu için yeni bir animasyon eklendi.

Antrenman modunda gösterilen bazı yazılar, antrenman moduna daha iyi uymaları için değiştirildi.

Performans

Erangel’deki şehirler, bazı takılma ve donma sorunlarını çözmek için optimize edildi.

İstemci ve sunucu performansını iyileştirmek için araçların fizik motoru optimize edildi.

Ses

Bazı araçlar için, sürüş sesi seviyesi düşürüldü. UAZ, Motosiklet(Motosiklet+), Kar Motoru, Mirado, Zima, Minibüs, BRDM-2

Böcek vızıldama sesinin duyulabilir menzili, frekansı ve yüksekliği azaltıldı.

Dalga ve nehir sesleri de dahil olmak üzere, su ile ilgili ortam seslerinin seviyesi düşürüldü.

Ahşap ve metal eşyalardaki Kenarlara Tutunma sesi, malzemeye daha iyi uyacak şekilde değiştirildi.

Özel Maç

Zombi Moduna yeni sınırlı ön ayarlar eklendi

Son güncellemedeki iyileştirilmiş temel Zombi Moduna ek olarak, zombi moduna çeşitli yeni ve heyecan verici ayarlar eklendi.

Zombi Elemesi: Zombi modunun bu varyasyonunda, saldırgan Zombilere boyun eğen insanlar da zombi olacaklar. Sadece bir takım İnsan olarak oynayabilir. İnsanlar, zombiler tarafından saldırıya uğrayınca dönüşür.

Zombi modunun bu varyasyonunda, saldırgan Zombilere boyun eğen insanlar da zombi olacaklar. Zombi Hayatta Kalma: Kaos içerisinde zaman limiti dolana kadar hayatta kalan insan varsa, maçı insanlar kazanır. Zombiler yeniden canlanabilir.

Kaos içerisinde zaman limiti dolana kadar hayatta kalan insan varsa, maçı insanlar kazanır. Zombi Royale: Klasik bir Battle Royale modu tek bir fark ile, ölenler zombiye dönüşür ve maça bir kez daha katılabilir.

Savaş Modu (Müfreze Savaşı Seçeneği) ve Savaş Modu: Fetih için yerde yeniden canlanma eklendi

Stratejik olarak oynamayı iyileştirmek için, düşmeden doğrudan yerden başlayabileceğiniz ve öldüğünüzde yerde yeniden canlandırabilmenizi sağlayan bir seçenek eklendi.

Özel Maçlarda fırlatılabilir miktarını sınırlama seçeneği eklendi

Özel Maçlarda kurucu, her oyuncunun alabileceği maksimum fırlatılabilir miktarını belirleyebilir.

İzleme Kullanıcı Arayüzü İyileştirildi

İsim düzenleri, takım listeleri, ölüm akışları ve oyuncu listeleri arayüzleri iyileştirildi.

Dünya

PUBG Global Championship çıkartmaları ve reklam panoları Miramar’a eklendi.

PGC 2019 uçak afişi eklendi.

Erangel’deki onur listesinin yapımı tamamlandı ve açıldı!

Vikendi’nin genel ışık dengelemesi, parlaklığı azaltmak adına uygulandı.

Tekrar İzleme Sistemi

Tekrar izleme sistemi güncellendi. Eski tekrar izleme dosyaları artık kullanılamaz.

Hata Düzeltmeleri

Araçların bir nesneye yakın olduğu zaman çıkardığı çarpma sesi hatası giderildi.

Lobideyken, bazı kostümlerin normalden farklı şekilde hareket etmesine neden olan görsel hata giderildi.

Savaş Modunda, silahların oyuncuların envanterlerinde bazı belirli durumlardan sonra belirmemesi hatası giderildi .

Anternman Modunda, belirli aralıklarla FPS’in düşmesine neden olan hata giderildi.

Dinamik Hava Koşullarının, oyuna tekrar bağlanan bir oyuncuda belirmemesi hatası giderildi.

Bazı su birikintileri üstünde yürürken, ayak sesinin duyulmasını önleyen hata giderildi.

S1897’da mermiyi yeniden doldururken, animasyon esnasında, merminin dolumunun arayüzde görülmesini engelleyen hata giderildi.

Yakın dövüş silahlarının hasarının araçlara uygulanmamasına neden olan hata giderildi.

Başka bir oyuncuyu izlerken, sırt çantası ile yeleğin doğru görüntülenmemesi hatası giderildi.

Oyuncuların, birikintilerde ya da çıplak ayakla çömeldiklerinde kendi ayak seslerini duymalarını önleyen hata giderildi.

Aslan Tulum ve Kamuflaj giysi esnasında karakterin ayağında yaşanan animasyon hatası giderildi.

Belirli bir giysi giyildiğinde, karakterin tüm bedeninin transparan gözükmesine neden olan hata giderildi.

Belirli bir giysi giyildiğinde, karakterin bel kısmının transparan gözükmesine neden olan hata giderildi.

Belirli bir giysi giyildiğinde, karakterin el kısmının transparan gözükmesine neden olan hata giderildi.

Oyun güncellemelerine ek olarak, Survivor Pass yeni ödüller, görevler ve gelişmiş sistemler ile geri döndü! Survivor Pass: Badlands, oyuncuları zorlu çöl hayatı ve eski sakinlerinden esinlenilmiş temaya sahip kıyafetler ve silah kaplamalarıyla ödüllendiriyor. Ayrıca oyuncular oyunu normal modda oynarken topluluk olarak bir araya gelip Sezon 5 hikaye fragmanının bölümlerini açarak ilk kez bir sezon boyunca Miramar’ın tarihine dalabilecekler.

Güncelleme 5.1, 23 Ekim’de PC canlı sunucularına ve 29 Ekim’de konsol canlı sunucularına ulaştığında tüm bunlar ve daha fazlası erişilebilir olacak. Aksiyonu hemen yaşamak isteyenler için ise PC Test Sunucusu bugün açılıyor.