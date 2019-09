Rage 2’nin genişleme paketi yolda!

VG247’ye göre “gelmiş geçmiş en iyi hissettiren nişancılardan biri” olan RAGE 2; PC, Xbox One ve PlayStation 4 için 26 Eylül’de yayımlanacak olan Rise of the Ghosts adlı ilk genişleme paketiyle dönüyor.

Avalanche Studios ve id Software, Rise of the Ghosts ile çılgınlık faktörünü 11’den 12’ye çıkaracak. Bu genişleme paketiyle birlikte Feltrite ile güçlenmiş yamyam Hayaletleri barındıran yeni bir bölgede yepyeni bir hikâye, bu Hayaletleri paramparça etmeye yarayacak yeni silah Feltrite Laser Launcher, Hayaletler üzerinde kullanılacak yeni Void yeteneği ve daha fazlası geliyor.

Evet… Avlanması gereken epeyce çöl Hayaleti var ve bunun için aramanız gereken tek kişi aşırı güçlü Feltrite yetenekleri ve et çiğneyip düşmanı mahveden silahlarıyla Çölün Süper Kahramanı Ranger Walker!

Halihazırda Deluxe Edition sahibi olan oyuncular 26 Eylül’de Rise of the Ghosts’a otomatik olarak erişebilecek. Deluxe Edition sahibi olmayan oyuncular ise Rise of the Ghosts’u oyun içi dükkândan 1500 RAGE Coin ya da 15 Euro karşılığında 26 Eylül’de satın alabilecek. Buna alternatif olarak oyununu Deluxe Edition’a yükseltmek isteyenler hemen oyun içi dükkâna gidip 2000 RAGE Coin karşılığında Deluxe Edition yükseltmesi satın alabilirler. Deluxe Edition, Rise of the Ghosts genişleme paketinin yanı sıra oyunculara DOOM BFG silahı, Wasteland Wizard Hile Kodları, Gelişim Yükseltici ve Battle Standard araç bayrağı veriyor.

Rise of the Ghosts’tan ne bekleyebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için https://bethesda.net/en/article/289T2u3cbe7vsNCd2MJ1l/rage-2-rise-of-the-ghosts-launch-details ziyaret edebilirsiniz. Yeni içeriğin satırbaşları şu şekilde:

· Yepyeni bir hikâye

· Yeni Düşman Birliği, kötü kalpli Hayaletler

· The Overgrown City, keşfedilmeyi bekleyen devasa, yeni bir bölge

· Yeni Silah – Feltrite Laser Launcher: Bu yeni silah, yolundaki düşmanları Feltrite ile güçlendirilmiş bir ışınla yakıyor.

· Yeni Yetenek – Void: Void yeteneğiyle bir düşmanı hedef alıp kukla gibi havada asılı tutun ve Shatter yeteneğinizle uzaklara uçurun ya da yeteneğinizi odaklayarak düşmanınızın kafasının patlamasını sağlayın. Muhtemelen her iki şekilde de çok eğleneceksiniz.

· Yeni Araç – Hayalet Motosikleti