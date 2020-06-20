40.000 TL değerindeki Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası başlıyor

NVIDIA, Ubisoft ve Monster Notebook, Türk oyuncuları Rainbow Six: Siege’de rekabete davet ediyor. Haziran ile ağustos ayları arasında düzenlenecek turnuvada 40.000 TL değerinde ödül havuzu bulunuyor. 64 takımın yarışacağı Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası, üç aşama üzerinden gerçekleştirilecek ve en çok puanı alan sekiz takım büyük finallerde birincilik ödülü için yarışacak.

Rekabetin doruğa çıkacağı finallerde birinci takım 25.000 TL, ikinci takım 10.000 TL ve üçüncü takım 5.000 TL’lik ödüllerin sahibi olacak.

Canlı yayınlarla tüm Türkiye’den izlenecek

Turnuva boyunca bütün aşamalar ve büyük finaller @NVIDIAGeForceTR Twitch kanalından canlı yayınlanacak. Turnuvanın sunuculuğunu Mete Özbey (EasterGamersTV) yapacak. Yayınlarda Mete Özbey’e oyun dünyasının sevilen yüzleri ve pek çok yayıncı da eşlik edecek.

Günümüz oyunlarında artık 60 FPS yeterli olmuyor ve rekabette geri kalmamak için en az 144 FPS şart görünüyor. Özellikle Rainbow Six: Siege gibi FPS oyunlarında hızlı ekran kartlarının sunduğu yüksek kare hızları rakibi daha çabuk görmeye olanak sağlayarak rakibi vurma şansını artırıyor. Böylece 144 FPS ve üzeri kare hızlarıyla oynayan oyuncular 60 FPS ile oynayanlara göre rekabete bir adım önde başlıyor. NVIDIA, Rainbow Six: Siege’de 144 FPS gibi yüksek değerlere ulaşabilmek için RTX 2060 ve üstü ekran kartı modellerini öneriyor.

Turnuva hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için linke tıklayabilirsiniz.