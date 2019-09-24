Razer Blade Pro 17, 120 Hz ve 4K İle Daha Keskinleşiyor

SAN FRANCISCO, ABD – Oyun dünyasının lider global yaşam tarzı markası Razer ™, bugün Razer Blade Pro 17’ye 4K UHD 120Hz ekran özelliğinin geldiğini duyurdu. Ultra hızlı yenileme hızı ile eşleştirilen yeni yüksek çözünürlüklü ekran, Razer Blade Pro 17‘yi içerik üreticileri için olduğu gibi oyuncular için de mükemmel kılıyor. Razer’ın Sistemler Departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı Brad Wildes “Razer Blade Pro 17’nin mobil oyun performansının zirvesi olduğu bilinmektedir” diyor. “Şimdi onu 17 inçlik bir dizüstü bilgisayarda bulunan en çarpıcı ekran teknolojisi ile yükselttik.” Şaşırtıcı derecede net ve pürüzsüz görseller. Yeni 4K UHD 120Hz modeli, 120Hz hızlı yenileme hızını inanılmaz derecede yüksek bir 4K UHD çözünürlükle birleştiren ilk Razer Blade ürünü oldu. En yeni Intel® Core ™ i7-9750H işlemciye, güçlü bir Nvidia GeForce RTX 2080 grafik kartına ve geniş bir 1 TB SSD‘ye sahip olan Razer Blade Pro 17 4K, hem oyuncular hem de yaratıcı profesyoneller için mükemmeldir. Adobe RGB alanının %100’ünü kapsıyan ince çerçeveli çarpıcı 4K dokunmatik ekran uzman kullanıcıların taleplerini karşılamak için özel olarak ayarlandı.

Şimdi en yeni donanım ve en son teknoloji ile güncellenen Razer Blade Pro 17, en talepkar yaratıcılar için en güçlü dizüstü bilgisayar çözümü olarak Razer’in #MadeWithBlade programına öncülük ediyor. “”Razer Blade Pro 17, sırt çantasında bir masaüstü bilgisayardır,” diyor #MadeWithBlade üyesi VR Playhouse’un CEO’su ve kurucularından Ian Foster. “Performansına hayran kaldım. Gerek kafede gerek stüdyoda hiçbir şeyden feragat etmeden kesintisiz çalışıyorum.”

Engelsiz Performans

Razer Blade Pro 17, güçlü bileşenleri üst düzey termal yönetim ile birleştirerek, kullanıcılara hem üstün mobil iş istasyonu hem de oyun deneyimi sunar. UHS-III SD Kart okuyucu, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, USB-C ve Thunderbolt ™ 3 gibi en yeni bağlantı seçenekleriyle doludur. Her model; 16 GB DDR4 bellek, cayır cayır yanan bir PCIe SSD ve RAID yapılandırmaları ile daha fazla depolama kapasitesi için ek olarak boş bir m.2 girişine sahiptir. Entegre buhar haznesi soğutma sistemi kullanıcı konforundan ödün vermeden kompakt bir form faktörü ile daha yüksek performans sağlayarak, Razer Blade Pro 17‘yi hem güç hem de esneklik arayan profesyoneller için tercih edilen dizüstü bilgisayar yapıyor.