Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer™, en çok satan faresinin en yeni üyesi Razer DeathAdder V2 ile sonuna kadar özelleştirilebilir oyun faresi Razer Basilisk V2’nin, endüstri lideri Razer fare teknolojisine sahip özelliklerle piyasaya sürüldüğünü duyurdu. İlk çıkışından bu yana Razer DeathAdder, 2019 itibari ile dünya çapında 10 milyondan fazla satış yapan, 30’dan fazla ikonik tasarımda varyasyon ile sürekli olarak oyun fareleri için çıtayı yükseltti. Kendine has tasarımını ve sınıfında lider ergonomisini koruyan Razer DeathAdder V2; artık Razer’ın Focus+ Optik Sensörü, Optik Fare Anahtarları ve Razer™ Speedflex Kablosu ile yeni V2’yi herhangi bir oyuncunun cephaneliğinde bulunması gereken temel bir silah haline getirir.

Razer Çevre Birimleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, “Razer her zaman, yaptığımız her üründe mükemmellik için çabaladı ve DeathAdder’ı yıllar boyunca sürekli olarak ince ayarlarla geliştirdi” dedi. “DeathAdder V2 ile piyasadaki en ikonik oyun faresini aldık ve oyunculara nihai silah olarak vererek DeathAdder’ın “haksız avantaj” yaratan itibarını onurlandırmak için daha da geliştirdik.”

Mükemmel şekle sahip ikonik ergonomik tasarım

Orta ve büyük eller için özel olarak tasarlanan DeathAdder’ın benzersiz ergonomik şekli, avuç içi tutuşu seven kullanıcılar için mükemmel uyumluluk sağlarken, pençe tutuş stilleriyle de oldukça iyi çalışır. Geleneksel ofis ergonomisinin ötesine geçen optimize edilmiş tasarım, gereksiz parmak sürükleme noktalarını ortadan kaldırarak ellerinizde daha az stres yaratıp oyun oynamak için daha fazla konfor sağlar. DeathAdder V2’nin gelişimi ufak şekil değişikliklerinin ötesine geçiyor. Fare, artık daha iyi kontrol için yeni bir ter dayanıklı kaplama ve kauçuk yan kısımlarla donatılmıştır. DeathAdder V2’nin zarif kaydırma tekerleği de daha düşük bir dirençle belirgin, çentikli kaydırma için mükemmel bir şekilde ayarlanmıştır. Tüm bunlar, en iyi oyun deneyimi için şık, 82g hafif tasarımla sunulmaktadır.

Işık hızında oyun

DeathAdder V2’nin kalbinde, piyasadaki en yüksek sensör özelliklerine sahip olan ve yeni akıllı işlevlerle daha da geliştirilmiş Razer Focus+ Optik Sensör bulunur. Yeni Akıllı İzleme, Asimetrik Kesme ve Hareket Senkronizasyonu özellikleriyle Focus+ optik sensör, DeathAdder V2’yi inanılmaz derecede hassas bir oyun faresi yapar. Bu da piksel piksel hedef almayı gerektiren durumlarda kazanmakla kaybetmek arasındaki farkı ortaya çıkarır.

DeathAdder V2, tıklamaları gerçekleştirmek için kızılötesi ışınları kullanan ve istenmeyen çift tıklama riskini tamamen ortadan kaldıran Razer’ın Optik Fare Anahtarları’yla donatılmıştır. Her tıklamada daha hızlı ve güvenilir yanıt süresiyle DeathAdder V2, bir oyuncunun gerçek bir uzantısı haline gelir. Ultra hızlı ve dayanıklı olan bu Optik Fare Anahtarları 70 milyon tıklama ömrü için üretilmiştir. Razer DeathAdder V2, son derece esnek Razer™ Speedflex Kablosu’nu da barındırıyor. Yeni, düşük sürüklenen Razer™ Speedflex Kablo kaplamasıyla, oyuncular normal kasisler boyunca daha az sürtünme ve takılma yaşayarak, daha hızlı ve kesintisiz hareketler sunar.

Daha yüksek performans için silahlandırılmış

DeathAdder V2, hepsi Razer Synapse 3 ile tamamen özelleştirilebilen 8 programlanabilir düğme sayesinde size Razer HyperShift aracılığıyla makrolara ve ikincil işlevlere hızlı erişim sağlar. Synapse 3 aracılığıyla kullanılan HyperShift özelliği, oyuncuların kendi belirledikleri shift tuşu veya herhangi başka bir tuş ile istedikleri düğmeye ikincil işlev atamasına imkân sunuyor.

DeathAdder V2, 5 profile kadar kullanıcı ayarının fare içine kaydedilmesini sağlayan Gelişmiş Yerleşik Bellek özelliğiyle kişiselleştirilmiş ayarlara her zaman, her yerden erişilebilmelsini sağlıyor. Razer Chroma™ RGB desteği, oyuncuların tercih ettikleri renk düzenini kişiselleştirmelerini ve DeathAdder V2’yi diğer Razer Chroma™ özellikli cihazlarla senkronize etmelerini sağlar.

RAZER BASILISK V2 İLE KENDİ OYUNUNUZU OYNAYIN

Razer Basilisk V2, DeathAdder V2 ile aynı geliştirmelerin çoğunun keyfini çıkarırken Basilisk ailesinin tüm kişiselleştirme özelliklerini de koruyor. DeathAdder V2 ile aynı gelişmiş teknolojilerle donatılmış Basilisk V2, çok işlevli tırnak ve özelleştirilebilir kaydırma tekerleği direnci de dahil olmak üzere 11 programlanabilir düğmeye sahip olup farelerini kişiselleştirmek isteyen oyuncular için mükemmel bir seçimdir.

Tam hüküm için tam kişiselleştirme

Artık 11 programlanabilir düğmeye sahip olan oyuncular, basit tuş haritaları, öğe kısayol tuşları, büyüler veya ihtiyaç duydukları diğer oyun içi komutları atama konusunda daha fazla esnekliğin tadını çıkarabilirler. Hypershift teknolojisi etkinleştirildiğinde, oyuncular elindeki özelleştirilebilir tuş sayısını ikiye katlayabilirler. Fareleri üzerinde tam kontrol isteyen oyuncular Basilisk V2 ile ekstra tetikleme geri bildirimine sahip yüksek dirençten; pürüzsüz hatta neredeyse sürtünmesiz çevirmeye kadar tercih ettikleri seviyede ayarlanabilen kişisel kaydırma tekerleği direnci sunar. Bu da Basilisk V2’yi gerçekten kişiselleştirilmiş bir silah haline getiriyor.

Tutarlılık ve tepkimenin hareketle sınırlandırılmadığından emin olmak için Basilisk V2, daha yumuşak bir kayganlık sağlayan %100 PTFE fare ayağı ve pürüzsüz, engelsiz hareketle hızlı ve tutarlı kullanım için Razer™ Speedflex Kablosu ile donatılmıştır.