Razer en sevilen serilerini yeniledi!

Yeni Razer BlackWidow, Kraken ve Basilisk Essential serisi, daha uygun fiyata daha iyi oyun performansı sunuyor.

Oyuncular için dünya çapında lider bir marka olan Razer ™, bugün en çok satan kadrosunu genişletmek için üç yeni oyun çevre birimini duyurdu. BlackWidow klavye, Kraken kulaklık ve Basilisk Essential mouse, Razer’ın bir oyuncunun ihtiyaç duyduğu her şeyi daha uygun fiyata sunuyor.

RAZER BLACKWIDOW

Razer BlackWidow klavye, Razer’in en çok satan klavye ailesinin en yeni üyesi. Amiral gemisi BlackWidow Elite’in birçok özelliğini taşıyan BlackWidow, Razer’in dokunsal ve tıkırtı Yeşil Mekanik Anahtarlarıyla donatılmıştır. Razer tarafından oyun için tasarlanan Green Mechanical Switch, oyun oynama ve yazma için optimize edilmiş sınıfının en iyisi çalıştırma ve sıfırlama noktalarına sahip dokunsal bir çarpma ve farklı tıklama sesi sunar. Razer’in gelişmiş çift taraflı duvar anahtarı tasarımı, hassasiyet ve duyarlılığı arttırırken, anahtar sallanma en aza indirgenmiştir. Her bir tuşun 80 milyon tuşa basma ömrü mevcut. BlackWidow, Razer Synapse 3 ile kontrol edilebilen 16.8 milyon renk ayrı tuş aydınlatmasına sahip Razer Chroma’yı sunmaktadır. Razer Hypershift sayesinde, klavyenin bütün tuşları makro tuşuna dönüştürülebilir ya da Razer Synapse 3 ile ikincil fonskiyon atanabilir. Razer BlackWidow hibrit bellek ve bulut depolama; kişiselleştirilmiş ayarlarınızı (aydınlatma profilleri, anahtar atamaları ve makrolar gibi) farklı bilgisayarlarda kullanıldığında korumanıza olanak sağlar.

Ürün Özellikleri

• Oyun için tasarlanan Razer ™ Yeşil Mekanik Anahtarlar

• 80 milyon tuş ömrü

• Razer Chroma ™, 16.8 milyon renk seçeneği ile özelleştirilebilir arka aydınlatma

• Hibrit Dahili Bellek ve Bulut Depolama – 5 profile kadar

• Razer Synapse 3 desteği

• Kablo yönlendirme seçenekleri

• Yerleşik gölgelenme önleyici özellikli N-anahtar geçişi

• Anında makro kaydı ile tamamen programlanabilir tuşlar

• Oyun modu seçeneği

• 1000 Hz Ultrapolling

• Anında Tetikleme Teknolojisi

Fiyat & Satışa Çıkış

119.99 $ / 129,99 €

RAZER KRAKEN

Yeni Razer Kraken, en çok satan Kraken Pro V2’nin halefidir. Amiral gemisi Kraken Tournament Edition’dan tasarım ve donanım ipuçları alan Kraken, net ve güçlü bir ses elde etmek için 50 mm’lik geniş sürücülere sahipken, geliştirilmiş geri çekilebilir mikrofon arka plan gürültüsünü daha da keserek kristal netliğinde ekip iletişimi sağlar. Daha kalın kafa bandı dolgusu ve tam kaplama kulak jeli soğutma yastıkları ile uzun süreli kullanım sunuyor. Kulaklık padi dolgusu, temas yüzeyinde nem emici nefes alabilir kumaşa, bir soğutma jeli katmanına ve köpük katmanına yerleştirilmiş gizli göz aşınma kanallarına sahiptir. Kraken’in ardında yatan konforun temeli de budur. Sıralı susturma ve ses kontrolleriyle 3. nesil Razer Kraken, Razer’in bugüne kadarki en çok yönlü çapraz platformlu kulaklığıdır. Kraken’ın, aynı zamanda bir Quartz Pink versiyonu ve siyah-mavi renklerin vurgulandığı Konsollar için Razer Kraken olarak iki farklı versiyonda da mevcut olacak.

Ürün Özellikleri

İlk bakışta

• Özel Ayarlı 50 mm Sürücüler

• Soğutma Jeli-İnfüzyon Minderleri

• Geri Çekilebilir Tek Yönlü Mikrofon

• Boksit Alüminyum Çerçeve

• Kalın Kafa Bandı Dolgu

• Platformlar Arası Uyumluluk

Kulaklık

• Frekans cevabı: 12 Hz – 28 kHz

• Empedans: 32 Ω @ 1 kHz

• Hassasiyet (@ 1 kHz): 109 dB

• Giriş gücü: 30 mW (Maks)

• Sürücüler: Neodim mıknatıslı 50 mm

• İç kulak kabının çapı: 54 mm x 65 mm

• Bağlantı tipi: Analog 3,5 mm

• Kablo uzunluğu: 1,3 m

• Yaklaşık ağırlık: 322 g

• Oval kulak yastıkları: Uzun süre kullanım rahatlığı için mükemmel soğutma jeli ile tam kulak kapsamı için tasarlanmıştır

Mikrofon

• Frekans cevabı: 100 Hz – 10 kHz

• Sinyal-gürültü oranı:> 60 dB

• Hassasiyet (@ 1 kHz): -45 ± 3 dB

• Pick-up modeli: Tek Yönlü ECM bomu

Sıralı kontrol

• Analog ses kontrol tekerleği

• Mikrofon hızlı sessiz geçiş

Ses Kullanımı

• Ses Kullanımı: 3,5 mm ses jakı olan cihazlar

• Ses + mikrofon kullanımı: 3,5 mm ses + mikrofon birleşik jakı olan cihazlar

Ses / mikrofon ayırıcı adaptör kablosu kullanımı: Ayrı 3,5 mm ses ve mikrofon jakları olan cihazlar

Fiyat & Satışa Çıkış

79.99$ / 79,99 €

RAZER BASILISK ESSENTIAL

Razer Basilisk Essential, orijinal Razer Basilisk’in benzersiz sağ el ergonomik form faktörüne sadık kalarak Razer’ın mekanik fare anahtarlarını kullanan, 20 milyon tıklama ömrü ile toplam 7 adet yapılandırılabilir tuşa sahiptir. Orijinal Basilisk’te ödüllü bir özellik olan, benzersiz Çok Fonksiyonlu Başparmak Pad’i, dürbünle nişan alırken hızlı değiştirilebilir kademeli DPI , silah ya da büyü slotu için kısa yol, bas-konuş iletişimi veya hızlı koşmak, şifa ya da çömelme için Bas ve Tut özelliği ile oyuncuların ihtiyaç duyduğu her fonksiyon için programlanabilir. Gerçek, oyuncu sınıfı 6400 DPI optik sensör ile güçlendirilmiş olan Razer Basilisk Essential, 16.8 milyon özelleştirilebilir renk ve Razer Synapse 3 ile sunulan çeşitli efektler içeren Razer Chroma’ya sahiptir.



Ürün Özellikleri

• Gerçek 6,400 DPI optik sensör

• Saniyede 220 inç (IPS) / 30 G hızlanma

• 7 bağımsız programlanabilir Hyperesponse düğmesi

• Razer ™ Mekanik Fare Anahtarları

• Oyuncu sınıfı dokunsal kaydırma tekerleği

• Gelişmiş kauçuk yan kıskaçlarla ergonomik sağ el tasarım

• 1.000 Hz Ultrapolling

• Gerçek 16.8 milyon kişiselleştirilebilir renk seçeneği ile Razer Chroma ™ aydınlatma

• Razer Synapse 3 desteği

• Yaklaşık Boyutlar: 124 mm (Uzunluk) X 75 mm (Genişlik) X 43 mm (Yükseklik)

• Yaklaşık Ağırlık: 95 g (kablo hariç)

Fiyat & Satışa Çıkış

49.99 $/ 49,99 €

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