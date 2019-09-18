Razer Huntsman Tournament Edıtıon ile tek rakibiniz ışık hızı

Razer’ın Çizgisel Optik Anahtarlı (Linear Optical Switch) turnuva klavyeleri profesyonel espor atletlerinin talepleri doğrultusunda anında tepki teknolojisini sunuyor.SAN FRANCISCO, ABD – Oyuncular için lider global yaşam tarzı markası Razer bugün, espor turnuvaları için tasarlanan Huntsman Tournament Edition (TE) kompakt oyun klavyesini duyurdu. Huntsman TE, Razer‘ın ultra hızlı, ışıkla çalışan optik anahtarlarına sahip Huntsman premium klavye ailesine katıldı. Haziran 2018’de piyasaya çıktıktan sonra beğeni toplayan Razer Huntsman Elite, ABD’de en çok satan oyun klavyesi haline geldi. Razer’ın yüksek performanslı oyun klavyesi serisine en son eklenen The Huntsman TE’de ise daha da hızlı tepki veren yeni tip optik anahtar Razer Linear Optical Switch bulunuyor.

Karşınızda yeni Razer Linear Optical Switch (Çizgisel Optik Anahtar)

Razer, mekanik oyun klavyelerine öncülük ederek espor performansını artırmak için anahtar yeniliğini artırmaya devam ediyor. Beğenilen Razer Optical Switches gibi, yeni Linear Optical Switches da anahtar hareketlerini anında yakalamak için ışığın gücünü kullanıyor. Bir tuşa ne zaman basıldığını (actuation, harekete geçirme) tespit etmek için bir kızılötesi ışık demeti kullanana teknoloji, geleneksel mekanik anahtarlara göre çok daha yüksek hassasiyet ve çalıştırma hızı sağlıyor. Yeni Razer Çizgisel Optik Anahtarlar, anlık bir tepki için dokunsal (tactile) bir darbe olmadan yumuşak bir çalıştırma (actuation) sağlar. Geleneksel doğrusal anahtarlardan iki kat daha hızlı olan 1 mm mesafede aktif olur. Razer Optik Anahtarlar, 100 milyon tuş vuruşuna kadar derecelendirildi.

Espor için tasarlandı

Razer Huntsman Tournament Edition’ın kompakt Tenkeyless yapısında tasarımının yan tarafına yerleştirilmiş ayrılabilir USB-C kablosu, klavyenin herhangi bir turnuvaya kolayca taşınmasını sağlar. Dahili hafıza sayesinde, oyuncular herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, önceden belirlenmiş 5 profil ayarına anında erişebilir.

Yeni Huntsman Tournament Edition için, Razer, PBT tuş başlığında mevcut en ince ve en şık yazı tipine sahip sağlam, özel tasarım çift baskı PBT tuş başlıkları üretmek için kendi özel takımlarını geliştirdi. Yoğun eğitim ve rekabetçi kullanım koşullarına dayanacak şekilde tasarlanan bu tuş başlıkları, uzun süre kullanıldıklarında bile ürününün yepyeni görünmesini sağlayarak Huntsman Tournament Edition’ı aşınmaya karşı dirençli kılıp, dokusunu koruyor. Huntsman TE, oyuncular için 16.8 milyon renk seçeneği ile kullanıcıların klavye aydınlatma efektlerini kişiselleştirmelerini sağlayan, dünyanın en popüler RGB aydınlatma sistemi Razer Chroma‘ya sahip. Kullanıcılar ayrıca, bugün Razer Chroma’yı destekleyen 500’den fazla cihazla aydınlatma efektlerini kolayca senkronize edebilirler. Ek olarak, Huntsman TE’nin alt sırasındaki tuşların boyutu, kolay tuş kişisellşetirmesine izin verecek şekilde standartlaştırılmıştır. Oyuncular, herhangi bir anahtarı kendi seçtikleri üçüncü parti klavye tuşları ile değiştirmeyi seçebilirler. Razer Huntsman Tournament Edition, bugüne kadarki en özelleştirilebilir Razer klavyelerinden bir tanesi.

En iyiler test etti ve onayladı

Huntsman Tournament Edition klavyesinin her özelliği Team Razer üyeleri; Team EG’den Arteezy, MIBR’den TACO, Seoul Dynasty’den Ryujehong ve Fleta gibi sporcular tarafından test edilip onaylandı. Huntsman TE en iyiler için en iyiler tarafından tasarlanmış yüksek kalibreli bir klavyedir.

Razer’in çevre birimleri işletme birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, “Razer, esporda bir öncü ve Razer donanımı kullanan espor atletleri haksız avantaj elde ediyorlar” dedi. “Huntsman Tournament Edition klavyesini geliştirmek için en iyi şampiyonlardan bazılarıyla birlikte çalıştık. Herkes bu yeni klavye ile performanslarındaki farkı hemen hissedebilecek.”

Profesyonel sporcular, engelsiz, hızlı ve duyarlı tuş vuruşlarından dolayı yeni Çizgisel Optik Anahtarları tercih ediyorlar. Oyuncular ayrıca her basışta harekete geçmek için daha az güç harcadıklarından uzun oyun sürelerinde daha az yoruluyor.

MIBR ekibinin profesyonel CS: GO oyuncusu TACO “Her saniye önemli ve sadece bir saniyenin yarısı kadar zaman bile, maçın zaferini ya da kaybını belirleyebilir” diyor. “Bu yüzden rekabetçi oyunlar için Huntsman Tournament Edition gibi süper duyarlı bir klavye kullanmayı tercih ediyorum.”

Razer Huntsman Tournament Edition hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

SATIŞA ÇIKIŞ / FİYAT

149.99 €

ABD – Razer.com ve Amazon.com üzerinden satışta

Tüm Dünyada – Eylül sonunda satışa sunulacak

RAZER HUNTSMAN TOURNAMENT EDITION

40 G çalıştırma gücüne sahip Razer™ Çizgisel Optik Anahtar

100 milyon tuş ömrü

Razer çift baskı PBT tuş başlıkları

Standart alt sıra düzeni

Kompakt yapı

Çıkarılabilir örgülü USB-C fiber kablo

Alüminyum mat üst tabaka

Hibrit dahili depolama – 5 profile kadar

16.8 milyon özelleştirilebilir renk seçeneğiyle Chroma arka aydınlatma

Razer Synapse 3 desteği

Anında makro kaydı ile tamamen programlanabilir tuşlar

10 tuş anti-ghosting

Oyun modu seçeneği

1000 Hz Ultrapolling