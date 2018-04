Razer kendi oyun mağazasını açıyor!

Razer Game Store, müşterilerini her bir satın alma işlemi için zSilver sadakat kredisiyle ödüllendirecek!

Oyuncular arasında lider yaşam tarzı markası olan Razer, bugün PC oyuncuları için yeni dijital mağazası olan Razer Game Strore’u hayata geçirdi. Küresel olarak tüm dünya için açılan dijital mağaza bugünden itibaren faaliyete geçti. Oyuncuların gamestore.razer.com adresinden erişebileceği Razer Game Store ile oyuncular binlerce dijital oyuna anında erişim sağlayabilecek ve her alışverişte ödüllendirilecekler. Oyun satın alımlarını Steam ya da UPlay kodu olarak seçmeleri de sağlanıyor. Razer’in oyun çevre birimleri, dizüstü bilgisayarlar ve yazılımlardaki küresel liderliğiyle Razer Game Store, oyuncular için genişleyen Razer ekosisteminin bir sonraki adımı olarak hizmet verecek.

Oyun alanlara özel ödüller!

Oyuncular Razer Game Store’dan oyun satın aldıklarında, özel tekliflere, Razer Game Store kuponlarına, RazerStore’dan indirimli Razer ürün satın alma fırsatı ve diğer birçok avantajlara erişebilecekler.

Buna ek olarak, oyuncular, kredi kartı işlemleri de dahil olmak üzere Razer Game Store’da her satın alma işlemi sonrası zSilver sadakat ödülleri kazanacak. Bunun yerine zGold ödemesi yapanlar ise daha fazla zSilver ödülü kazanabilecek.

Farklı ve eşsiz ödül sistemi ile Razer Game Store’dan bir oyun satın almak diğer tüm oyun satış mağazalarından daha önemli olacak. Bu satın alımlar ile oyuncular her satın alım sonrasında kazanacakları ödülleri diğer Razer ürünlerini satın alırken kazanca çevirebilecekler.

“Oyuncular olarak, iyi fiyatla satın almanın önemini biliyoruz ve Razer Game Store bunu herkese sunuyor olacak,” diyen Razer’ın kurucu ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, “Yüksek performanslı çevre birimlerimiz, dizüstü bilgisayarlarımız ve yazılımlarımızla oyuncuları memnun ettik. Şimdi de bu özel tutkularını besleyen içeriğin kendisini onlara sunacağız.” sözleri ile Razer Game Store hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Türkiye’de de geçerli!

İlk olarak ABD, Birleşik Krallık, almanya ve Fransa’ya özel yerel dilde ve fiyatlandırma ile açılacak olan Razer Game Store, tüm dünyaya açık bir şekilde kullanıma sunuluyor. Bahsi geçen ülkelerde yapılan yerelleştirmenin yanı sıra arasında Türkiye’nin de dahil olduğu diğer Avrupa ülkeleri İngilizce dil ve Euro bazlı fiyatlandırma ile satın alım yapabilecek.

Diğer ülkeler ise ABD Doları üzerinden satın alımlara açık bir şekilde oyun satın alımı yapabilecekler. Ayrıca oyunlarda bölgesel kilit sorunu olmaması sebebiyle yapılacak herhangi bir satın alma sonrası oyun kodu etkinleştirmesinde bir problem yaşanmasının da önüne geçmektedir.

Razer, tüm müşterilerine ve oyun endüstrisine aşağıdaki taahhütleri vermektedir:

● Sadece resmi olarak yetkilendirilmiş oyun anahtarların satılması – Razer, Razer Game Store’da satılan tüm oyunların tamamen lisanslı olduğundan emin olmak için birçok yayıncı ve geliştirici iş ortağıyla çalışmaktadır.

● Her satın alma için Razer ödülleri sağlama – Razer, oyuncuları zSilver bonusları, kuponları ve donanım indirimleri gibi benzersiz tekliflerle her seferinde ödüllendirmeyi taahhüt etmektedir.

● Razer Özel Promosyonları – Razer, özel olarak işaretlenen fırsatlar Razer’a özel büyük promosyonlar ve ödüller sunacaktır.

Ürün Kataloğu

Razer Game Store’da oyun endüstrisinin en büyük firmalarından olan Ubisoft, Bethesda, Bandai Namco, Deep Silver, Rockstar ve birçok marka yer almaktadır. Oyuncular açılış sonrasında “The Crew 2” ve “Pillars of Eternity II: Deadfire” yılın merakla beklenen en popüler oyunlarından bazılarının yanı sıra daha önce piyasaya çıkan ve halen popülerliğini devam ettiren “Grand Theft Auto V”, “Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands”, “Cuphead” ve “Dishonored: Death Of The Outsider” gibi oyunlara hemen erişebilecekler.

Ubisoft Açılış Promosyonu

Razer Game Store, açılışa özel ünlü Fransız oyun yayıncısı Ubisoft’un en iyi oyunları için özel fırsatlar sunacak. %75’e varan indirimler eşliğinde “Assassin’s Creed Origins”, “Watch Dogs 2,” “Far Cry 4,” “South Park: The Fractured but Whole” ve “Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege” gibi oyunlar çok özel fırsatlar ile oyuncuların karşısında olacak. Detaylar için; rzr.to/RGSLaunch

Razer Promosyonu

Razer Game Store müşterileri, her hafta dört oyundan oluşan özel bir promosyona sahip olacak. Özel oyunlar ve satın alımlarda eklenen özel avantajlardan ilk haftada “Far Cry 5”, “Assassin Creed: Origins”, “Ni No Kuni II: Revenant Kingdom” ve “Wolfenstein II: The New Colossus” oyunlarına özel avantajlar ile sahip olabilecekler. Bu oyunlar sadece% 50’ye varan indirime girmesinin yanı sıra 15 dolar indirim kuponu, iki kat zSilver ödülü ve RazerStore’dan alışveriş için ayrıca 10 dolar değerinde bir indirim kuponuna daha sahip olabilecekler. Ayrıca bu promosyon her hafta farklı dört oyun ile devam edecek. Detaylar için; rzr.to/RGSExclusives

