Razer Tencent ile mobil oyun işbirliğini duyurdu

Dünyanın lider oyuncu markası mobil dünyayı değiştirmek için gücünü dünyanın en büyük oyun platformu ile birleştiriyor.

Oyuncular için dünya çapında lider bir marka olan Razer ™, Çin’in lider internet servis sağlayıcısı Tencent Holdings Limited (“Tencent”), ile anlaşarak mobil oyun tecrübesini bir üst seviyeye çıkartmayı hedefliyor.

İki şirket, mobil oyun donanımı, yazılımı ve hizmetlerinin sınırlarını zorlayarak dünyanın 2,4 milyar aktif mobil oyuncusuna hizmet vermek için güçlerini birleştirecek.

Tencent, PUBG Mobile ve Honor of Kings (diğer pazarlarda Valor Arenası olarak da bilinir) gibi rekorlar kıran mobil oyunlar için küresel yayıncı olarak tanınır.

Razer, 2017 yılında dünyanın ilk oyun akıllı telefonunu piyasaya sürdükten sonra oyun telefonu kategorisini tanımlayarak ardından gelen ve farklı oyun telefonu üreten birçok başka şirkete de ilham kayanğı oldu. Bugün, akıllı telefon oyun kategorisinde kesinlikle öncü olan Razer, mobil oyunlara ekosistem yaklaşımına odaklanmak için mobil oyun stratejisini bir üst seviyeye taşıyor.

Tencent ve Razer şu üç alana odaklanacaklar:

1. Donanım

Tencent, mobil oyunlarını Razer Phone ve Razer tarafından tasarlanan mobil oyun denetleyicileri gibi mobil aksesuarlar da dahil olmak üzere pek çok cihaza optimize etmek için yakın bir şekilde çalışacak.

2. Yazılım

İşbirliği, iki şirketin de Razer’ın mobil oyun platformları ve Razer Cortex mobil oyun başlatıcısı için Tencent’in mobil oyunlarını optimize etmek için birlikte çalışmasını sağlayacak. Razer Cortex, mobil oyun performansını optimize eden, en yeni ve en iyi oyun fırsatlarını öneren ve tek bir yerden oyunları başlatmanızı sağlayan güçlü bir Android mobil oyun başlatıcısıdır (launcher).

Her iki şirket de Tencent mobil oyunlarında Razer teknolojilerinin kullanımını sağlayacak- örneğin Chroma RGB aydınlatma ve Razer’in ses teknolojisi yan kuruluşu THX Ltd.’den THX Spatial Audio gibi özellikler Tencent oyunlarının vazgeçilmezi olacak.

3. Hizmetler

İşbirliğinin bir parçası olarak, Tencent ve Razer, Razer hizmetleri de dahil olmak üzere mobil oyun için yeni parasallaştırma fırsatlarını da keşfedecek.

“Mobil oyun inanılmaz bir hızla büyümeye devam ediyor ve Razer segmentte lider olmaya aday. 2008’den bu yana Tencent ile çalışıyoruz ve gelecekteki yeniliğin öncülüğünü yapmak için onlarla işbirliğine girmekten heyecan duyuyoruz, ”diyor Razer’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan. “Tencent ve Razer’in güçlü yanları bir araya geldiğinde, mobil oyun endüstrisini güçlendireceğiz.”

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