Razer Vıper Ultımate Kablosuz Oyun Faresi İle Üstün Hızda Hüküm Sürün

Razer’ın en yeni, tüysıklet espor faresi %25 daha hızlı profesyonel sınıf kablosuz bağlantı, optik anahtarlar ve dünyanın en akıllı, en güncel üst seviye optik sensor ile geliyor. Oyuncular için dünya çapında lider bir marka olan Razer ™ bugün, esports için tasarlanan en hızlı kablosuz oyun faresi olan Razer Viper Ultimate’i duyurdu. Yeni Razer HyperSpeed kablosuz teknolojisi ve özel bir akıllı Focus + Optik Sensör ile donatılan Viper Ultimate, hem tutarlılık hem de hız için yeni standartlar belirliyor. Razer Viper Ultimate, Razer’ın saygın Optik Anahtarlarını içeren Viper’ın hafif, rekabetçi oyun farelerinin serisine katılıyor. Artık kablosundan da kurtulmuş olan, yeni 74 gramlık fare, önceki Razer kablosuz farelere göre daha hızlı performansı, hafif tasarımı, artan dayanıklılığı ve daha uzun pil ömrü ile hem profesyonel hem de zorlu PC oyuncularının aradığı ürün olacak. Razer’ın Çevre Birimleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, “Razer Viper Ultimate, kablolardan kurtulmak isteyen rekabetçi oyuncuların aradığı seçenek” dedi. “Kablosuz, entegre Razer Optik Anahtar’ın sınırlarını zorladık ve bir de akıllı sensor ekledik- bunların hepsi dayanıklı, hafif tasarımlı, profesyonel sporcular tarafından test edilmiş ve onaylanmış teknolojiler.”

Daha hızlı ve daha güvenilir kablosuz performans

Razer, rekabetçi oyun dünyasının taleplerini karşılamak için mevcut en hızlı, en istikrarlı kablosuz teknoloji olan Razer HyperSpeed’i geliştirdi. Dünyaca tanınan bir sertifikalandırma kurumu olan TUV SUD PSB tarafından test edilip onaylanan Razer HyperSpeed, lider kablosuz oyun farelerinden %25 daha hızlıdır. En düşük tıklama gecikme süresi ile, herhangi bir kablosuz faredeki en hızlı aktarım hızına sahiptir, hareketlerinizi hızlıca kayıt eder ve anında tıklama tepkisi verir. HyperSpeed’in Geliştirilmiş Adaptif Frekans Atlaması, gecikmesiz bir kablosuz bağlantı korumasına, frekans kanallarını parazit için sürekli taramaya ve gerçek zamanlı olarak kanallar arası sorunsuz bir geçişe imkan sunar. Razer HyperSpeed’in diğer bir avantajı, Viper Ultimate’i sürekli şarj etme ihtiyacı duymadan 70 saate kadar kesintisiz oyun süresi ile% 25 daha fazla pil ömrü sağlamak adına güç tüketiminin azalmasıdır1. Başka bir deyişle, bu fareyi haftada bir kez şarj etmek, on saatlik günlük oynanışı sağlamak için yeterlidir.

Hassasiyeti zekâ ile yeniden tanımladık

Razer Viper Ultimate, yeni ve yenilikçi bir sensör olan Razer Focus + Optical Sensor ile donatılmıştır. Akıllı sensör çözümlerinde lider olan Pixart ile yakın çalışan Razer, Viper Ultimate sensörüne Akıllı İzleme, Asimetrik Kaldırma ve Hareket Senkronizasyonu da dahil olmak üzere yeni akıllı işlevler eklemiştir. % 99,6 çözünürlük tutarlılığı, 20.000 DPI hassasiyet ve saniyede 650 İnç (IPS) izleme hızı ile yeni Razer Focus + bugüne kadar mevcut olan en yüksek sensor özelliklerini sunar.

Smart Tracking, kendini farklı fare yüzeylerine (örn. Bir bez veya sert yüzeyli fare altlığı) otomatik olarak kalibre eder, kaldırma mesafesi ve hassasiyetin tutarlı kalmasını sağlar ve önceki sensörler için gereken manuel kalibrasyon sıkıntısını ortadan kaldırır.

Asymmetric Lift-Off (Asimetrik Kaldırma) özelliği, kullanıcıların oyun sırasında daha fazla tutarlılık için farklı iniş ve kalkış mesafelerini ayarlamalarını sağlar. İniş mesafesi, farenin aşağıya inerken tekrar iz sürmeye (tracking) devam etmeye başladığı noktadır. Bu nokta, farenin ideal olarak en az sürtünme ile temas ettiği, yüzeye en yakın noktadır.

Motion-Sync, daha iyi sensör yanıtı ve gelişmiş izleme tutarlılığı için sensörden PC’ye bilgilerin belirli aralıklarla gönderilmesini sağlar. Bu yeni akıllı işlevle, PC her zaman tam fare konumunun en güncel bilgilerini alır.

Optik anahtarlar dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar

Kablosuz fareler, pil ömrünü artırmak için tipik olarak düşük voltajda çalışır. Bu da, mekanik anahtarlar üzerindeki aşındırıcı etkiyi daha da kötüleştirir, daha kısa bir kullanım ömrüne ve istenmeyen tıklama riskinin artmasına neden olur. Viper Ultimate kablosuz fare üzerindeki Razer Optik Anahtarları, PC’ye elektrik sinyalleri göndermek için fiziksel temas gerektirmez, elektrik akımındaki küçük dalgalanmaları kaldırma gecikmesi (debounce delay) ihtiyacını ortadan kaldırır ve sıfır aşındırıcı etkilere neden olur. Ultra hızlı ve dayanıklı olan bu anahtarlar, oyuncuların talep ettiği hızı ve hassasiyeti sağlarken rekabet zorluklarına da dayanır.

Saldırgan espor tüysıkleti iplerini kopardı

Sadece 74 gram ağırlığındaki, Viper Ultimate, Razer’ın en hafif kablosuz oyun faresidir. Hafif tasarım, bal peteği tasarımının dışına çıkmadan elde edildi, bu da güç ve dayanıklılıktan ödün vermeyen katı, çok yönlü bir şaseye imkan sundu. Sorunsuz bir kontrol sağlamak ve espor rekabetinin zorlu taleplerini karşılamak için inşa edilmiştir. Fare sürüklenmesini daha da azaltmak için, Viper Ultimate, her bir farenin daha hızlı ve daha hassas bir şekilde hareket etmesini sağlamak için daha yumuşak, yüksek dereceli PTFE fare ayaklarına sahiptir.

Razer Viper Ultimate, dünyanın en iyi sporcularından bazıları tarafından yüksek miktarlı turnuvalardaki maçlarda test edildi. “Bu yıl Razer Viper’ı saha testi için birçok turnuvada deneyen MIBRBu ekibinin CS:GO efsanesi Epitácio “TACO” de Melo “Fare üzerindeki kablosuz hızı gerçekten çok üstün, mükemmel bir şekilde pürüzsüz ve kabloluda oynamaktan hiç farkı yok” dedi ve ekledi “Son derece hassas sensor, CS: GO gibi yoğun oyunlar için mükemmel”.

Üst Düzey Kişiselleştirme

Razer Synapse 3’ü kullanarak, kullanıcılar programlanabilir sekiz düğmeyi yeniden ayaralayıp, makro veya ikincil işlevler atayabilir ve tüm profil yapılandırmalarını Viper Ultimate’in dahili belleğine kaydedebilirler. Beş yerleşik bellek profiline yetecek depolama alanıyla, kullanıcılar, oldukları her yerde kişisel ayarlarına anında erişebilirler.

Viper Ultimate ayrıca, 16,8 milyon renk ve parlak ışık efektleri ile Razer Chroma™ RGB tarafından desteklenen Razer Mouse Dock ile bundle olarak da mevcuttur. Yeni standart hale getirilmiş yerleştirme modülü, Razer’ın gelecekteki en üst düzey kablosuz farelerini barındıracak şekilde tasarlanmıştır ve Viper Ultimate ile birlikte verilen Speedflex kablosu ile tam kablolu modda çalıştırmak için bir USB-A girişi barındırır.

Razer Viper hakkında tüm bilgiler için: www.razer.com/gaming-mice/razer-viper-ultimate

Team Razer espor hakkında bilgi için: www.razer.com/team