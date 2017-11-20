Razer Wolverine Tournament Edition çıktı!

Razer Wolverine Xbox oyun kumandaları serisine yeni bir halka daha ekliyor: Razer Wolverine Tournament Edition!

Yeni oyun kumandası, Wolverine Ultimate modelinin ergonomik tasarımı ve övgüyü hakeden tüm özelliklerini üzerinde barındırıyor. Dünya’nın dört bir yanından en iyi profesyonel e-spor oyuncuları tarafından test edilen Razer Wolverine Tournament Edition, en yüksek seviyede performans ve konfor sunuyor.

Red Reserve’nin Kuzey Amerika operasyonlarından sorumlu Alex Gonzalez, “Razer, Wolverine Tournament Edition’ın geliştirme aşamasında tüm profesyonel oyuncuların geri bildirimlerinden faydalanarak müthiş bir iş yaptı. Bu işlem oyun kumandasının oyunculara diğer kumandalardan çok daha iyi bir performans sunmasına yardımcı oldu.” sözlerini sarfetti.

Fiyat: $119.99/ €139.99

Ne zaman çıkacak?

Razerzone.com: 16 Kasım 2017

Dünya çapında: 2018’in ilk çeyreği

Ürün özellikleri;

.Xbox için Razer Synapse

.4 adet ayarlanabilir çoklu fonksiyon tuşu

.Mecha-Tactile Action tuşları

.16. 8 milyon renk seçeneği ile Razer Chroma Lighting

·Ergonomik kaymayı önleyen lastik kılıflar

·Xbox One ve PC uyumlu

·Sökülebilir örgü kablo

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…