Razer, XboX One için tasarlanmış ilk kablosuz klavye ve faresini sundu

Xbox One için Razer Turret, konsola ve oturma odasına oyuna entegre aydınlatma ve daha ayrıcalıklı özellikler getiriyor. Ön-siparişler şu anda yalnızca Microsoft Mağazası’ndan.

Oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markası Razer, yaptığı bir duyuru ile Xbox One için tasarlanmış kablosuz klavye/fare kombosu Razer Turret ile konsolda oyun oynamanın yeni bir yolunu tanıttı.

Razer’ın kurucu ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, “Size bu özel işbirliğini sunmak için Microsoft ile birlikte çalışmaktan son derece gurur duyuyoruz” diyor ve ekliyor; “Xbox One için Razer Turret ile, Xbox One’a aydınlatma ve oyun entegrasyonu ile bir klavye ve farenin tüm deneyimini sunmak artık mümkün.”

Kanepede güvenilir oyun için tasarlanan Xbox One için Razer Turret, fare ve klavye için tek bir dongle ve tek bir şarjla 40 saate kadar pil ömrü ile hızlı ve kararlı bir 2,4 GHz kablosuz bağlantı sunuyor.

Xbox Dinamik Aydınlatma ve Razer ChromaTM teknolojisi ile, konsol oyuncuları artık klavye ve fare için 16,8 milyona varan renk seçenekleri ve aydınlatma efektleri ile en büyük aydınlatma ekosistemine erişebiliyor. Buna ek olarak, Razer, Xbox Dinamik Aydınlatma ve Razer ChromaTM desteğini oyuna dahil etmek için geliştiricilerle birlikte çalışarak “X-Morph-Defence”, “Vermintide 2” ve daha başka desteklenen oyunlarda etkileyici deneyimler sunuyor.

“Oda aydınlatmasında Philips Hue ile elde ettiğimiz başarıya dayanarak” diyor Tan, “Razer Chroma, oturma odalarını daha da genişletecek.”

Klavye, Razer’in dayanıklılık ve güvenilirlik için 80 milyona varan tuş ömrü ile tasarlanan üstün kaliteli mekanik anahtarlara sahiptir. Özel bir Xbox tuşu da sorunsuz navigasyon için Xbox One kontrol panelini anında tanır.

Dahil olan fare, popüler Razer Mamba Kablosuz oyun faresinden modellenmiştir ve yüksek performanslı 5G gelişmiş optik sensör ile 50 milyona kadar tıklama dayanıklılığına sahip Razer mekanik fare anahtarlarına sahiptir.

Fare yüzeyi, klavyenin ana gövdesinin altına kolayca gizlenir ve kullanım için uzatılabilir, daha sonra şarj ve depolama için geri çekilebilir. Dahili ergonomik bilek desteği, ilave konfor için klavyenin tabanından uzanır.

Xbox One için Razer Turret, PC’ler (Windows 10) için de tam uyumlu hale getirerek oyuncuların PC’den konsola gel-git yapmalarını sağlıyor.



Daha fazla bilgi için;

https://www.razer.com/gaming-keyboards/razer-turret-for-xbox-one/

Ürün Özellikleri:

Xbox One için Razer Turret klavye:

• Razer ™ Mekanik 50 g çalıştırma gücüne sahip anahtarlar

• 80 milyon tuş vuruş ömrü

• Xbox Dinamik Aydınlatma

• 16.8 milyon özelleştirilebilir renk seçeneği ile Razer Chroma ™ ile güçlendirilmiştir

• Kompakt yerleşim

• Ergonomik bilek desteği

• Orta yükseklik tuş kartları

• Razer Synapse desteği

• 10 tuşlu roll-over anti-gölgelenme

• PC ve Xbox One ile uyumludur

• On-the-fly makro kaydı ile tamamen programlanabilir tuşlar (sadece PC)

• Oyun modu seçeneği (sadece PC)

• Yaklaşık boyut: 194 mm (Uzunluk) X 390 mm (Genişlik) X 36.93 mm (Yükseklik)

• Yaklaşık boyut (mouse pad genişletilmiş olarak): 194 mm (Uzunluk) X 600 mm (Genişlik) X 36.93 mm (Yükseklik)

• Yaklaşık ağırlık: 1860 g

• Kablo uzunluğu: 2 m

Xbox One için Razer Turret fare:

• Gerçek 16.000 DPI ile Razer 5G Gelişmiş Optik Sensör

• Saniyede 450 inç (IPS) / 50 G hızlanma

• 7 bağımsız programlanabilir Hyperesponse düğmesi

• Razer ™ Mekanik Fare, 50 milyon tıklama çevrimi ile çalışır

• Oyun sınıfı dokunsal kaydırma tekerleği

• Ergonomik sağ el tasarım

• Xbox Dinamik Aydınlatma

• 16.8 milyon özelleştirilebilir renk seçeneği ile Razer Chroma ™ ile güçlendirilmiştir

• Hibrit Dahili Bellek ve Bulut Depolama

• Razer Synapse desteği

• PC ve Xbox One ile uyumludur

• Yaklaşık boyut: 125.70 mm (Uzunluk) X 70 mm (Genişlik) X 43.20 mm (Yükseklik)

• Yaklaşık ağırlık (kablo hariç): 106 g

• Şarj kablosu: 0,15 m

• USB kablo uzunluğu: 2,10 m

Pil ömrü (tek bir şarjla):

• Xbox One için Razer Turret klavye

o Varsayılan aydınlatma etkinken 11 saate kadar

o Aydınlatma devre dışı olduğunda en fazla 43 saat

• Xbox One için Razer Turret fare

o Varsayılan aydınlatma etkinken 30 saate kadar

o Aydınlatma devre dışı olduğunda 50 saate kadar

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