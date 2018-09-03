Razer’dan en sevilen 3 ürününe yeni nesil takviye

Razer’ın yeni kulaklık, fare ve klavyesi endüstrinin standartlarına yeni bir seviye kazandırmak amacı ile gelişmiş teknoloji ve muhteşem tasarım içeriyor.

Oyuncular arasında lider yaşam tarzı markası olan Razer™, bugün IFA ve PAX’ta yaptığı duyurular ile üç yeni ürünü olan Razer Kraken Tournament Edition kulaklık, BlackWidow Elite klavye ve Razer Mamba Wireless faresini tanıttı. Özellikle espor oyuncuları için dövülüş olan bu üç yeni ürün Team Razer’ın da skorborddaki birinciliğini dah da perçinleştirecek.

Razer kurucu ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan konu hakkında şunları söyledi: “Razer’ın kuruluşundan bu yana eşsiz teknolojilere sahip ürünler sunmayı amaçladık. BU şekilde oyunculara rekabetlerinde olabildiğince avantaj sağladık. Öte yandan espor oyuncuları ile olan uzun geçmişimiz onlar için üretilebilecek cihazlar konusunda bizlere inanılmaz faydalı bilgiler sağladı. Biz de bu bilgileri harmanlayarak her sene onlar için daha iyi, daha konforlu ve daha yüksek performansa sahip ürünler sunduk. En yeni üç ürünüz olan Razer Kraken Tournament Edition kulaklık, BlackWidow Elite klavye ve Mamba Wireless fare bunların en iyi örnekleri. Bu ürünler sizlere zamanın ötesinde teknolojinin zamanın ötesinde bir tasarım ile buluşmasını sunuyor.”

Razer Global Esports Direktörü David Tse de konu hakkında şu yorumda bulundu: “ Bu yeni nesil Razer turnuva ürünleri @TeamRazer ekibini ve espor oyuncularını rekabtçi oyunlarda çok daha üst seviyelere taşıyarak performanslarını arttıracak. Her biri alanının lideri olan bu birimler serinin en iyileri olarak karşımıza çıkıyor. Oyunculara da inanılmaz bir performans ve kişiselleştirme sunuyor. ”

Daha fazla bilgi için https://www.razer.com/campaigns/raise-the-level-cap

Razer Kraken Tournament Edition:



Razer Kraken Tournament Edition’ın farkı ne mi? Artık özellikle FPS oyunlarında ayak seslerini takip ederek rakiplerinizi elinizle koymuş gibi bulacaksınız desek? THX Spatial Audio teknolojisi barındıran kulaklık uzun süreli oyunlar için de %100 ergonomi ve rahatlık göz önüne alınarak tasarlandı.

2012’den beri oyuncuların ve espor takımlarının değişmez imzası olan Razer Kraken yaşadığı bu en yeni evrim ile oyunculuktaki ses çözümleri konusunu bir üst seviyeye taşıyarak sizlere USB bağlantılı ses kontrol mekanizmasını da getiriyor. USB Audio Controller adlı bu merkez ses, bass ve chat özelliklerini anında ayarlamanızı sağlayarak size zaman kaybettirmiyor.

Soğutucu jel ile doldurulmuş olan yastık kısmı hem kulaklarınızın hava almasını ve bu şekilde daha ferah kalmasını sağlarken hem de geliştirilmiş yumuşak ped ile uzun süreli oyun seanslarında bile rahatsızlık duymadan oyununuza devam edip performansınızdaki düşüşü engelliyor.

Razer Kraken Tournament Edition, THX Spatial Audio özelliğine sahip dünyanın ilk oyuncu kulaklığı olarak da tarihe geçti. Gerçekçi derinlik ve ortam uyumu sağlayan bu teknoloji 360 derecelik ses açısını simule ederek sizlere %100 tutarlılıklı ses yönleri sunmak üzerine geliştirildi. Bu şekilde ayak seslerinden bile kimin nerede olduğunu ve nereye doğru yöneldiğini çok daha iyi algılayabilecek ve düşmanlarınızı saniyeler içinde bulabileceksiniz. Özel yapım 50 mm sürücüler ile de bu teknoloji tertemiz, doğru bass orantılı ve oyun stilinizi yükseltecek bir kalite sunmayı hedefliyor. 3.5 mm kombo ses girişine sahip Razer Kraken Tournament Edition sadece PC’de değil PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil cihazlarda da kullanılabilir.

Fiyat: 99.99$ / 99,99€

Daha fazla bilgi için https://www.razer.com/gaming-audio/razer-kraken-tournament-edition

Satışa Çıkış: Razer Kraken Tournament Edition: 2018 Eylül

THX Spatial Audio

THX Spatial Audio uçtan uca pozisyonel ses çözümleri sunarak gelişmiş stereo destekli 5.1 ve 7.1 içerikleri ambisonik ve nesne tabanlı ses olarak kullanıcıya sunuyor. İletişim özellikleri konusunda oldukça gelişmiş bir yapıda olan teknoloji birçok ses işlem modu, oyun içi taktiksel avantaj ve tüm oyun serilerinde genel bir uyum sağlıyor.

Daha fazla bilgi için https://www.razer.com/thx-spatial-audio

Razer BlackWidow Elite



Sınıfının en iyisi Razer™ Mekanik Anahtarlara sahip olan Razer BlackWidow Elite sizlere kontrol anlamında yepyeni bir dünya sunmaya hazırlanıyor. Bunun yanında medya tuşları, çok fonksiyonlu radyo düğmesi ve Razer Hypershift ile her tuşu Razer Synapse 3 üzerinden makro tuşuna dönüştürebilen klavyenin kişiselleştirme özellikleri elbette ışıklandırma kısmını da kapsıyor. Razer Synapse 3 ile ise klavyedeki istediğiniz her tuşu makro tuşuna dönüştürebiliyorsunuz.

The Razer BlackWidow Elite en üst performansı size sunmak ve oyunculuğunuzun potansiyelini %100 ortaya çıkarmanız için hazırlanmış bir klavye. Yeşil, turuncu ve sarı Razer mekanik anahtar seçeneklerine sahip klavyenin tuşlarının yanında bulunan çift duvarlar ise tutarlılığı arttırırken tuş ömrünü 80 milyona çıkartıyor. Hibrit dahili-bulut hafızaya sahip ilke Blackwidow olan Elite 5 profile kadar kayıt tutabiliyor.

Razer BlackWidow Elite aynı zamanda çok fonksiyonlu dijital radyo düğmesi ve üç medya tuşu da sunuyor. Kablo yönetimi konusunda da yetenekli olan klavye USB 2.0 ve ses girişlerine de sahip Yumuşak dokulu ergonomik bileklik ise uzun süreli oyunlarda rahatınız için tasarlandı.

2010’da dünyanın ilk mekanik oyuncu klavyesi olarak ortaya çıkan Razer BlackWidow sonrasında 2014 yılında Razer’ın ürettiği Razer™ Mechanical Switch ile oyuna özel üretilmiş ilk anahtarlara sahip oldu. Şimdi ise ikonik BlackWidow yeniden oyun camiasının sınırlarını değiştirmeye ve engelleri yıkmaya geliyor.

Fiyat: 169.99$ / 179,99€

Daha fazla bilgi için www.razer.com/gaming-keyboards-keypads/razer-blackwidow-elite

Satışa çıkış: Razer BlackWidow Elite: 31 Ağustos 2018

Razer Mamba Wireless



Sınıfının en iyisi 5G optik sensör ve endüstri lideri kablosuz teknolojisi sayesinde Mamba Wireless sahibi oyuncular potansiyellerini en üst seviyede en hızlı şekilde gösterebilecekler.

Gerçek 16K DPI’lı Razer 5G Advanced Optical Sensor özelliği taşıyan fare %99,4’lük bir tutarlılık göstererek piyasanın en iyisi olmayı başardı. Dolayısı ile daha önceki deneyimlerinizi unutun ve Mamba Wireless ile çok farklı bir oyun deneyimi yaşayacağınızı bilin.

En güvenli ve sabit kablosuz bağlantısı için de Razer’ın alanda yaptığı çalışmaların en üst meyvelerini barındıran fare aynı zamanda pil ömrünü de %50 arttırarak uzun süreli oyunlar için de ideal olduğunu kanıtlıyor.

50 milyon tıklamaya kadar dayanıklı Razer™ Mekanik Fare Anahtarı’na sahip olan Mamba Wireless’ın tuşları da Razer Synapse 3 ile programlanabiliyor. Dahili bellek veya bulut depolamaya ise 5 farklı profil yüklenebiliyor.

Klasik ergonomik tasarımını koruyan Razer Mamba Wireless bu şekilde tutuş hissiyatından ödün vermeden oyun performansınızı arttırıyor.

Fiyat: 99.99$ / 99,99€

Daha fazla bilgi için https://www.razer.com/gaming-mice/razer-mamba-wireless

Satışa çıkış: Razer Mamba Wireless: 2018 Eylül

Razer Kraken Tournament Edition Ürün Özellikleri:



Kulaklık

-Frekans aralığı: 12 Hz – 28 kHz

-Empedans: 32 Ω @ 1 kHz

-Hassasiyet(@1 kHz): 109 dB

-Girdi gücü: 30 mW (Max)

-Sürücler: Neodymium mıknatıslı 50 mm

-İç kulaklık yarıçapı: 56 mm

-Bağlantı: Analog 3.5 mm

-Kablo Uzunluğu: 1.3 m

-Ağırlık: 322 g

-Kulak yastığı kaplaması: Kulağınızı tam olarak sararak onu hem havalandıran hem de uzun süreli kullanımda rahat ettiren ped.

Mikrofon

-Frekans aralığı: 100 Hz – 10 kHz

-Empedans: 32 Ω @ 1 kHz

-Signal-to-noise oranı: > 60 dB

-Hassasiyet(@1 kHz): -45 ± 3 dB

-Pick-up pattern: Unidirectional ECM boom

Doğrudan kontrol

-Analog ses kontrol tekeri

-Mikrofonu tek tuşla kapatma imkanı

USB dongle

-Kontrol: Ses ama kapama, Bass açma kapama, THX Spatial açma kapama Miktofon sessize alma oyun chat dengesi

-Kablo: 2.0 m

Kullanım

-Ses için kullanım: 3.5 mm jacklı tüm cihazlar

-Ses ve mikrofon kullanımı:3.5 mm ses+mikrofon kombine girişli cihazlar

-Ses kontrol kullanımı: USB girişi olan PC’ler

Razer BlackWidow Ürün Özellikleri:



-Oyunculara özel Razer™ Mekanik Anahtar tasarımı

-80 milyon tıklama ömrü

-16.8 milyon kişiselleştirilebilir ışık seçenekli Razer Chroma™

-Ergonomik bileklik yeri

-Çok fonksiyonlu dijital radyo düğmesi

-Medya kontrol tuşları

-USB 2.0 ve ses girişi

-5 profile kadar kaydeden dahili bellek ve bulut depolama birleşimi

-Razer Synapse 3 desteği

-Kablo kontrol

-10 tuş anti-ghosting

-Oyun esnasında kaydeden makro tuşları

-Oyuncu modu seçeneği

-1000 Hz Ultrapolling

Razer Mamba Kablosuz Ürün Özellikleri:



-Gerçek 16,000 DPI özellikli Razer 5G Gelişmiş Optik Sensör

-450 in./saniye (IPS) / 50 G ivmelenme

-1000 Hz Ultrapolling

-Her biri bağımsız olarak programlanabilir 7 Hyperesponse tuş

-50 milyon tıklama ömürlü Razer™ Mekanik Fare Anahtarları

-Oyuncu seviyesinde dokunuş hissiyatlı tekerlek

-Ergonomik sağ el tasarım

-16.8 milyon kişiselleştirilebilir ışık seçenekli Razer Chroma™

-5 profile kadar kaydeden dahili bellek ve bulut depolama birleşimi

-Razer Synapse 3 desteği

-Boyutlar: 125.7 mm (Uzunluk) X 70.0 mm (Genişlik) X 43.2 mm (Yükseklik)

-Ağırlık (kablosuz): 106 g.

-Kablo Uzunluğuı: 2.1 m

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