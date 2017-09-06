Razer’dan FPS oyuncularına özel: Basilisk

Endüstri öncüsü optik sensörü, ayarlanabilir dirençli kaydırma tekerleği ve programlanabilir opsiyonel tırnak Razer Basilisk ile geliyor.

Oyuncuların küresel alanda öncü lifestyle markası olan Razer™, yaptığı bir duyuru ile birinci şahıs shooter oyunları (FPS) için üst seviye özellikler sunan yeni kişiselleştirilebilir faresi Razer Basilisk’i tanıttı.

Razer Basilisk’in, Razer DeathAdder Elite ve Razer Lancehead Tournament Edition’da da beğenilerek kullanılan 5G gerçek 16,000 DPI optik sensörü, FPS oyuncularının ihtiyaçları olan tutarlılık ve hassasiyete diledikleri anda erişmelerini sağlıyor. Dahası, Razer’ın mekanik fare anahtarlarına sahip olan Basilisk bu bağlamda 50 milyon tıklama ömrü ile endüstrinin en iyisini sunuyor.

Basilisk sizlere kaydırma tekerleği direncini ayarlama konusunda da imkan sunuyor. Kaydırma tekerliğini kendi oyun tarzınıza göre dilediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle zıplama tuşunu olarak kaydırma tekerleğini kullanan oyuncular bu şekilde zıplamalarının direnç seviyesini de kaydırma tekerleğinin özelliği sayesinde en hassas derecede ayarlayabiliyor.

Ekstra fare hareketlerine erişim için çıkartılabilir bir tırnağa sahip olan Razer Basilisk’in halihazırda gelen tırnak ayarları oyunculara yakın dövüş gibi yüksek DPI ile ateş ederken gereken daha düşük DPI arasında anında geçiş imkanı sunacak. Tamamen programlanabilir olan tırnak; bas-konuş, eşya alma ve benzeri eylemler için kullanılabiliyor. İki farklı boyutta (uzun/kısa) gelen tırnak bu şekilde farklı el yapıları için de kullanılabilir oluyor. Bunun yanında fareyi tırnaksız kullanmak isteyenler için de bir adet lastik baş parmak yuvası mevcut.

“Razer Basilisk’in kişiselleştirilebilir özelliği onu diğer FPS farelerinden ayırıp bizlerin gururla baktığı bir noktaya getiriyor” diyen Razer kurucularından ve aynı zamanda firmanın CEO’su Min-Liang Tan “Bu fare her FPS oyuncusunun kendi performansını en son damlasına kadar sergileyebilmesi için tasarlandı. CS:GO, PUBG, Quake ve benzer oyunlar için daha iyisi yok” diye sözlerini tamamladı.

Razer Synapse 3 (Beta) teknolojisinin kontrol merkezi olarak görev yaptığı Razer Basilisk ile tuş ayarları, yüzey kalibrasyonu ve Razer Chroma™ ışıklandırma efektlerini kolayca kontrol edip ayarlayabileceksiniz. Bu kişiselleştirilmiş ayarlar farenizde kaldığı gibi Hybrid On-Board veya Cloud Storage ile bulutta da saklanabilecek.

Ürün özellikleri:

–16,000 DPI Razer 5G optik sensör

–450 IPS / 50 G hızlanma

–Oyuncu hassasiyetine sahip kişiselleştirilebilir dirençli kaydırma tekerleği

–İki adet çıkartılabilir tırnak (uzun/kısa) ve lastik baş parmak yuvası

–8 adet bağımsız programlanabilir Hyperesponse tuş

–RazerTM Mechanical Mouse Switch’leri

–Kaymaz yapılı ergonomik sağ el tasarımı

–16.8 milyon kişiselleştirilebilir ışıklandırma seçenekli Razer Chroma™ ışıklandırma

–1000 Hz Ultrapolling

–Razer Synapse 3 (Beta) desteği

–Yaklaşık boyutlar: 124 mm (Uzunluk) X 75 mm (Geniişlik) X 43 mm (Yükseklik)

–Yaklaşık ağırlık: 107 g

Piyasaya çıkış:

Razerzone.com – Eylül 2017

Dünya çapında – Q4 2017

Fiyat:

ABD $ 69,99 / AB € 69,99

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