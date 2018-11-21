Razer’dan hem oyun hem de iş ortamı için sessize yakın mekanik klavye; Blackwidow Lite

Oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markası Razer, yaptığı bir duyuru ile hem oyun hem de iş için tasarlanmış yeni mekanik klavyesi Razer Blackwidow lite’ı tanıttı.

BlackWidow Lite, Razer mekanik oyun klavyesinin güçlü performansına, profesyonel çevreye uyan şık ve minimalist bir profile sahiptir. Sessize yakın, dokunsal geri bildirim sağlayan Razer ™ Turuncu Mekanik Anahtarlarla donatılmış olan Razer BlackWidow Lite, mümkün olan en iyi ve sessiz yazma deneyimini sağlar. Her bir anahtar ayrıca standart klavyelerin çok ötesinde dayanıklılık sağlayan 80 milyona kadar tuş vuruşunun dayanıklılığı için test edilmiştir. Razer BlackWidow Lite ayrıca ekstra ses yalıtımı ve performans için için ayrı o-ringlerle birlikte gönderilir.

Razer’ın performans-üretkenlik alanındaki çevre birimlerinde Razer Atheris ve Razer Goliathus Mobile Stealth’e katılan BlackWidow Lite, Razer Blade Stealth dizüstü bilgisayarı, Razer Phone 2 ve Razer HammerHead USB-C ANC kulaklıkları gibi şirketin diğer özellik yüklü çalışma gruplarını tamamlıyor.

Razer’ın kurucu ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, “Hem oynamasını bilen hem de sıkı şalışan bir ekibiz. Günlük hayatlarımızın üçte biri masaların önünde harcanıyor, bu yüzden yazarken kendinizi harika hissettiren bir klavyeyi deneyimlemenizi istiyoruz. BlackWidow Lite, iş ve oyun için mükemmel bir arkadaş olmak üzere tasarlandı” dedi.

Razer BlackWidow Lite, kompakt, numpad bölümü çıkatılmış yerleşime sahiptir. Kolay saklama ve taşınabilirlik için çıkarılabilir örgülü kablo içerir. Klavyedeki her tuşun arkasında ayrı ayrı bulunan beyaz arkadan aydınlatmalı tuşlar, tam ayarlanabilir parlaklık kontrolleriyle düşük ışıkta üretkenliği sağlar. Makroları atamanıza, kısayol ayarlamanıza ve daha fazlasına olanak tanıyan, bulut tabanlı bir donanım yapılandırma aracı olan Razer Synapse 3 ile gelişmiş seçeneklere ve ayrıntılı kontrole erişebilirsiniz.



Ürün Özellikleri:

· Razer™ Orange Mechanical Switches – sessiz ve rahatsız etmeden yazma hissiyatı

· 80 milyon tuş basım ömrü

· Her tuşun arkasında ayrı ayrı bulunan beyaz arkadan aydınlatma

· Ekstra conta ve tuş sökücü

· Razer Synapse 3 desteği

· Çıkartılabilir örgülü kablo

· 10-key rollover with anti-ghosting

· Windows tuşu ve alt+tab’I engelleyen oyun modu

· Makro kayıt ve tamamen programlanabilir tuşlar

· 1,000 Hz Ultrapolling

· Aluminum mat malzeme

· En hızlı yzma tepki zamanı için Instant Trigger teknolojisi

Razer BlackWidow Lite hakkında daha fazla bilgi için: https://www.razer.com/gaming-keyboards-keypads/razer-blackwidow-lite

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