Razer’dan Sevgililer Günü’ne özel yeni Quartz Pembe versiyonu geliyor

Oyun alanınızı Razer’In yeni pembe cihazları ile değişime uğratın

Oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markası Razer, yaptığı bir duyuru ile Razer Quartz Pembe tadıyla farklı bir atmosfer sağlayan yeni üst düzey performans ürünlerini tanıttı.

Ürün yelpazesinin içinde ise yok yok:

· Razer Basilisk fare

· Razer Goliathus Extended Chroma fare matı

· Razer Huntsman klavye

· Razer Kraken headset

· Razer Raiju Tournament Edition PS4 kolu

· Razer Seiren X mikrofon

· Razer Base Station Chroma headset ayağı

· Razer Phone 2 için Quartz kılıf

Razer’ın Quartz Pembe renk gamı ilk kez 2018’de dünya çapındaki oyuncu, yayıncı ve diğer influencer’ların beğenisine sunuldu. Seçilebilecek 4 çevre biriminin mütevazi dizisiyle, bir “pembe fenomen” in başlangıcıydı resmen.

Quartz arayışındaki hayranlar, cesur renk temalarıyla kurulumlarını yenilemeye başladı. Razer olarak bu gelişmeyi dikkatle takip ettik. Bu yıl mevcut olan ürün gamımız ikiye katlayarak oyunculara, sadece bir ürün ile bile kalabalıkta farkedilebilmelerini sağlayan yeni cihazlarımızın tadını… kendi stillerinde çıkarabilecekler.

Razer Kurucu Ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, “Hayranlarımız bize Quartz Pink sürümlerimizden yeterince alamadıklarını söylediler” dedi. “Dinledik ve en son oyun donanımımıza çarpıcı bir pembe tedaviyi uygulayarak sizlere hem performansta hem de görünümdeki haksız avantajı sağladık.”

Tüm Quartz ailesine ulaşmak için: https://www.razer.com/quartz.

Razer Basilisk – Quartz Edition

USD 69.99 / € 69.99

Çıkarılabilir çok fonksiyonlu pad ve kaydırma tekerleği direncini ayarlamak için bir kadran gibi özelliklerle donatılmış Razer Basilisk, performansınızı arttırmak ve oyun deneyiminizi daha da ileri götürmek için dinamik bir seçenek yelpazesi sunar.

Razer Goliathus Extended Chroma – Quartz Edition

USD 59.99 / € 59.99

Razer Chroma ™ ile güçlendirilmiş çok satan yumuşak oyun faresi matımız, zaten her renk zaferini aydınlatmak için hazır ve nazır. Razer Goliathus Chroma’da hız ve hassasiyet ile farenizi kaydırırken oyununuzun alevlendiğini hissedeceksiniz.

Razer Kraken – Quartz Edition

USD 79.99 / € 79.99

3. nesil Razer Kraken, rekabetçi oyuncular için kablolu bir kulaklıktır. Büyük 50 mm sürücüleri, güçlü ve net bir ses sağlar. Soğutma jeli yastıklarıyla uzun süreli konfor için tasarlanmıştır. Geri çekilebilir bir mikrofon, shotcall’larınızın her zaman mutlak netlikte teslim edilmesini sağlar.

Razer Raiju Tournament Edition – Quartz Edition

USD 149.99 / € 149.99

Razer Raiju Tournament Edition, mobil konfigürasyon uygulamasına sahip ilk tamamen modüler kablosuz PlayStation®4 kontrol cihazı olup, çok işlevli düğmelerin yeniden yapılandırılmasından, hassasiyet kavrama seçeneklerinin ayarlanmasına kadar kontrol sağlar. Mecha-Tactile Action Düğmeler, net dokunsal geri bildirime sahip yumuşak yastıklı bir dokunuş hissi yaratır. Raiju Tournament Edition ayrıca hızlıca ateşleme işlemi için 4 kişiselleştirilebilir çok işlevli düğme ve HassasTetikleme Modu ile tam kontrol sağlar.

Razer Seiren X – Quartz Edition

USD 99.99 / € 109.99

En iyi yayıncılar tarafından tasarlanan ve test edilen Razer Seiren X Quartz mikrofon, sesinizin en güçlü şekilde duyulmasının anahtarıdır. En iyi mikrofon teknolojisinin desteğiyle, yeni yayınları daha geniş canlı yayınlar yapmak için ilk adım.

Razer Base Station Chroma – Quartz Edition

USD 59.99 / € 74.99

Razer Base Station Chroma, maksimum verimlilik için 3 bağlantı noktalı USB 3.0 hub’lı çok işlevli bir kulaklık standıdır. Komple bir Chroma oyun kurulumu için Razer Chroma arka ışığına sahiptir.

Razer Huntsman – Quartz Edition

USD 149.99 / € 159.99

Opto-Mekanik Anahtarlar ve Razer Chroma-arkadan aydınlatmalı tuşlar ile tasarlanan Razer Huntsman, Razer’in klavye hattında en hızlı tuş çalıştırma özelliğini sağlar. Razer Opto-Mechanical ™ Switch’ler, bir tuşa basıldığında çalıştırmayı tam olarak tespit etmek için optik teknolojiyi (her anahtarın içinde bir kızılötesi ışın) kullanır. Daha önce hiç böyle bir hız yaşamadınız.

Bugün ayrıca ABD, Çin ve Kanada’da Razer Blade Stealth 13 Quartz Pink dizüstü bilgisayar (1599.99 USD) (detaylar için bkz. https://www.razer.com/gaming-laptops/razer-blade-stealth) ve yeni Razer Phone 2 için Quartz Kılıf (24,99 USD / 29,99 USD) da tanıtıldı.

Avrupa Satışa Çıkış Tarihi:

• Quartz Edition Çevrebirim: Sevgililer Günü, 14 Şubat 2019 (sadece RazerStore’da, diğer dağıtım kanalları için tarih yakın zamanda açıklanacak)

• Blade Stealth 13: Tarih yakın zamanda açıklanacak

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