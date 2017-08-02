Razer’dan yeni karadul!

Razer’ın yeni Anlık Tetikleme Teknolojisi (Instant Trigger Technology) ile alanının en hızlı tepkime süreli oyun klavyesi Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 sizlerle.

Oyuncuların küresel alanda öncü lifestyle markası olan Razer™, yaptığı duyuru ile espor oyuncularına yönelik yeni oyuncu klavyesi Razer BlackWidow Tournament Edition (TE) Chroma V2’nin satışına başladığını açıkladı.

Razer BlackWidow Tournament Edition (TE) Chroma V2, klavyesinden üst seviye hızlı tepki bekleyen rekabetçi oyuncular için kompakt yapıda tasarlanmış bir mekanik oyuncu klavyesidir. Yeni klavyenin sunduğu en büyük avantaj Razer’ın yeni teknolojisi olan Instant Trigger Technology’dir (ITT). Bu teknoloji klavyenin tepkime süresini oyuncu klavyeleri içinde endüstri zirvesine taşıyan bir orana yükseltmektedir. Tek bir tuşu harekete geçirdiğinizde Razer’ın ITT’si tuş hareketleri arasındaki herhangi bir gecikmeyi önleyerek sisteminiz ile klavyeniz arasındaki tepkimesinin en üst hıza çıkmasını sağlar.

Bunun yanında Razer BlackWidow TE Chroma V2 kullanıcılara, Razer’ın birden fazla ödüle layık görülmüş mekanik Yeşil, Turuncu veya Sarı anahtar (switch) seçeneklerini de sunmaktadır. Dokunsal tuş yapısı veya tıklama hissiyatı göz ardı edilerek tasarlanan Razer Yellow anahtarları sessizdir ve hem hızlı FPS oyuncuları hem de online multiplayer battle arena (MOBA) oyuncuları için gerekli hızı karşılar. Eşsiz tepkime süresi ile Razer Yellow anahtarlar size 1,2 mm hareket kabiliyetinde standart bir mekanik klavye anahtarından %40 daha hızlı tepkime süresi sunar. Öte yandan tuşların her biri, 80 milyon basışa kadar dayanıklı olması için en zorlu koşullarda test edilmiştir.

“Oyuncular headshot atmaktan ulti’leri kombine etmeye kadar her ne durum olursa olsun hızlı tepki ve reaksiyon alma konusunda daima teçhizatlarına güvenmektedirler” diyen Razer kurucularından ve aynı zamanda firmanın CEO’su Min-Liang Tan “Bu bakımdan zamanlama kritiktir” diye ekliyor. “BlackWidow TE Chroma V2’nin Instant Trigger Technology’si Yellow anahtarlarımızla birebir uyumlu şekilde çalıştırarak çıtayı, üst seviye yazılım ve donanımlarla donatılmış endüstrideki en hızlı tepkime süreli klavye seviyesine getirmiştir.”

Kolay taşıma kabiliyeti göz önüne alınarak tasarlanan Razer BlackWidow TE Chroma V2’de bu sebeple nümerik klavye kısmı çıkartılmış bir tuş dizilimi ve çıkartılıp takılabilen örgü USB kablosu bulunmaktadır. Yeni, mıknatıslı ergonomik bilek desteği oyun sırasında üst seviye rahatlık sunarken takılıp çıkartılabilen mıknatıslı kısmı ile de klavyenin kolay taşınabilirliğine destek olur.

The Razer BlackWidow TE Chroma V2’de cihazlar arasında senkronize geçiş yapabilme kabiliyetli, kişiselleştirilebilir ışıklandırma özelliğini sunan ve gücünü Razer Chroma™ teknolojisinden alan bağımsız arka aydınlatmalı tuşlar bulunmaktadır. Kullanıcılar toplamda 16,8 milyon renk ve efekt seçeneğinden dilediğini seçmekte özgürdür. Kişisel ayarlar Razer’ın, Razer Synapse yazılımı ile oluşturulup, Razer yazılımını kullanan milyonlarca diğer Razer kullanıcısı ile Razer Chroma Workshop üzerinden paylaşılabilir. Oyun içi Razer Chroma ışıklandırma profilleri aynı zamanda “Overwatch”, “Call of Duty” gibi popüler oyunların içine de entegre edilmiştir.

The Razer BlackWidow Chroma TE V2 RazerStore.com adresinden satın alınabilir.

Fiyat:

ABD $ 139,99 / AB € 149,99

Basın bülteninden derlenmiştir.

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