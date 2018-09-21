Razer’dan yeni profesyonel oyun kulaklığı: Razer Ifrit

Razer Ifrit sizlere kolay kullanım profiline sahip bir kulaklıkta profesyonel düzeyde üretilmiş mikrofonu sunuyor.

Razer™, yaptığı bir duyuru ile 20 Eylül’de piyasaya çıkacak olan yeni kulaklığı Razer Ifrit’i duyurdu. Yayıncılar ve oyuncuların daha özgür hareketler ve daha konforlu uzun ve yayınlar için üretilen bu yeni mikrofonlu kulaklık verdiği avantajların yanında ses kalitesinde de profesyonellik sunmaya devam ediyor.

Kulak içi kulaklık temelinde oluşturulan Ifrit kulaklık setinin ergonomik yapısı onu neredeyse yokmuş gibi hissetmenizi sağladığı için standart büyüklükteki kulaklık setlerinin aksine yayınlar ve oyun süreçlerinde daha geniş hareket özgürlüğü ile daha konforlu bir yapı sunuyor. Fakat ergonomide atladığı bu yeni seviye onun Razer profesyonelliğinden ödün vermesine sebep olmuyor, nitekim bütün Razer kulaklıklarındaki ses kalitesi, kulak içi kulaklıkları ve kondansatör mikrofonu ile profesyonel düzeyde kalite sunuyor.

Kaba tasarımlı yayıncı kulaklıklarından çok farklı bir yapısı bulunan Ifrit’in bu özelliği ile sürekli farklı ekranlara bakmak ve hareket özgürlüğüne ihtiyaç duyan yayıncıya hem hareket özgürlüğü sunuyor hem de ayarlanabilir mikrofonu ile kullanıcıyı rahatsız etmeden üst seviye ses aktarımını daimi olarak sürdürüyor.

“Oyun dışı yayınların oldukça arttığı şu günlerde Razer Ifrit’i hafif, üst kalite ses çözümü sunan bir yayın kulaklığı olarak tasarladık” diyen Razer kurucu ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, “IRL, oyun, resim, cosplay hazırlama, hatta yemek pişirme… Neyi yayınlamak isterseniz isteyin Razer Ifrit ile bunu standart kaba tasarımlı kulaklıkların aksine daha özgür bir şekilde yapabileceksiniz” şeklinde devam etti.

Oyun dışı yayınlar odak alınarak tasarlanan Ifrit kolay taşınabilmesi, tek kablo bağlantısı gibi özellikleri ile sıra dışı bir yayın kulaklığı olmaya aday. Mikrofonu ile kristal ses kalitesi sunan Ifrit bu yönüyle de standart yayın kulaklık ve mikrofon setlerinin üstüne çıkıyor. Xbox One ve PS4 ile de uyumlu olan Ifrit dilerseniz gamepad üzerinden gerekse de PS4’te Razer Ses Güçlendiricisi yardımı ile bağlanabiliyor.

Razer USB Audio Enhancer (Ses Güçlendirici) ile birlikte gelen Razer Ifrit bu şekilde analog girişini USB’ye çevirerek her türlü giriş için uygunluk sağlıyor. Ses kalitesinde de güçlendirme yapan bu ses kartının bir diğer özelliği ise iki farklı Ifrit’in tek bir PC’ye aynı anda bağlanmasını sağlıyor. Bu da iki kişilik yayınlarda oldukça büyük kolaylık sağlıyor.

Razer USB Audio Enhancer sadece Ifrit için kullanılacak şartı ile de gelmiyor. 3.5 mm jack girişine sahip bütün kulaklılarınızı bu ses kartı ile USB girişlerine çevirebiliyorsunuz. Ses kartı, satılan pakete göre ya Ifrit ile birlikte gelecek ya da ayrı satılıyor olacak.

Daha fazla bilgi için; www.razerzone.com/razer-ifrit

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