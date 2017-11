İşte Razer Phone’un teknik özellikleri!

Dünyadaki ilk 120 Hz UltraMotion™ ekranı ve Dolby Atmos® teknolojisine sahip ışık hızında performansı ile göz dolduran ilk Razer Android akıllı telefonu, kullanıcılara bütün eğlence olasılıklarını sunuyor.

Razer nihayet uzun süredir beklenen akıllı telefonunu tanıttı. Android işletim sistemine sahip olan telefonda çığır açan görsel-işitsel teknoloji ve işlemci gücü, kişisel eğlencenizi bir üst seviyeye çıkartmanız için hazır bekliyor.

Razer’ın mobil departmanından çıkan ilk telefon olan Razer Phone; olağanüstü ekranı, sinema kalitesinde ses özelliği ve bütün gününüzü çıkartacak pil ömrü ile mobil eğlenceyi üst düzey ve kesintisiz yaşatacak.

DAHA AKICI. DAHA PARLAK. DAHA HIZLI

Dünyada bir ilke imza atan Razer Phone 120 Hz UltraMotion™ ekran ile en hızlı ekran yenileme oranını sizlere sunarak oyunlardaki grafiklerin akıcı olmasına imkan kılıyor

GERÇEK SİNEMATİK SES SİSTEMİ

Razer Phone’un bir diğer dudak uçuklatan özelliği ise Dolby Atmos® ses teknolojisi. Bu sayde oyunlar, filmler ve müzikler telefonun önünde bulunan çift hoparlör ile en canlı, en gerçekçi ses kalitesinde duyulacak.

İNANILMAZ PERFORMANS

Razer Phone en iyi oyun deneyimini sunmak adına donanımsal alanda da inanılmaz özelliklere sahip. Bunun en başında ise işlemci ve bellek var elbette. Razer Phone içinde Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobil Platformu ve 8GB bellek mevcut..

Razer Game Booster uygulamasını da barındıran telefon ile bu sayede uzun süreli oyun oynamaktan dolayı oluşabilecek aşırı ısınma riskini de azaltarak güç ve performansı maksimuma çekiyor.

BİTMEYEN ENERJİ

4,000 mAh’lık batarya kapasitesi bulunan Razer Phone’da pil ömrünün oyun ortasında kesilmesi gibi bir endişe yok. Bir gün boyunca oyun oynamayı çıkartacak pil ömrü ve güç yçnetimine sahip olan telefon ayrıca Qualcomm® Quick Charge™ 4 ile de çok hızlı şarj oluyor.

MUHTEŞEM KAMERA PERFORMANSI

Arkasındaki çift 12 MP kamera ile sadece oyun için değil anı yakalamak için de ideal bir akıllı telefon olduğunu kanıtlayan Razer Phone kesintisiz zoomlama ve çift flaşı ile hem canlı hem kaliteli fotoğraflar çekmenize imkan sunacak.

GÜÇ KULLANICILARINA PREMIUM TECRÜBE

Bunca pil gücüne rağman sadece 8 mm inceliğinde alüminyum yekpare kasaya sahip olan Razer Phone sadece performansı ile değil tasarımı ile de göz dolduracak. Android Nougat işletim sistemi ile gelecek olan telefon 2018 baharında Android Oreo güncellemesini de alacak.

Arayüz olarak Nova Launcher’ı kullanacak olan Razer Phone’da Google Asistan desteği de bulunacak.Android telefonlar arasında en popüler arayüz olan Nova Launcher ile telefonunuzu dilediğiniz gibi kişiselleştirebilecekisniz.

İZLE. DİNLE. OYNA.

Razer Phone’daki her özellik sizlere nihai mobiil eğlenceyi getirebilmek için tasarlandı:

İzle – Filmleri hakkını vererek izleyin.Dev ekranda keskin detaylar ve akıcı bir seyir ile gözlerinize ziyafet çekerken gerçek ve canlı renk ile muhteşem ses deneyimini de birleştirince sinema havasını cebinize taşıyacaksınız.

Dinle – Razer Phone’daki ses gücü ve kalitesi ile her şeyin sesi muhteşem gelecek. İşin uzmanları tarafından geliştirilmiş ses ayarları ile her detay kulağınıza en üst kalite ile gelecek ve müzik tecrübeniz daha önce yaşamadığınız bir seviyeye ulaşacak.

Oyna – Dilerseniz günlük standart oyun vaktiniz dilerseniz bir turnuva olsun Razer Phone, konu oyun olunca sizlere yağ gibi akıcı bir performans ve deneyim sunma sözü veriyor. En üst seviye donanımlar ile donatılmış olan akıllı telefonun geniş pil gücü de uzun süreli ve kesintisiz oyun tecrübesini garantiliyor.

Razer kurucularından ve aynı zamanda firmanın CEO’su Min-Liang Tan, Razer Phone için şunları söyledi: “Akıllı telefonlarım konusunda saplatılı olduğumu herkes bilir. Onlarda tonlarca oyun oynadığım gibi canlı yayınlarımı da telefonlarım üstünden yaparım. Biz Razer olarak yıllardır oyuncu seviyesinde bir telefon yapmak için uğraşıyorduk ve sonunda hayalimizdeki Razer telefonunu hayata geçirdik.”

OYUN ORTAKLIKLARI

Razer ilk akıllı telefonu için aralarında Tencent® ve Square Enix® gibi usta stüdyolarında bulunduğu pek çok oyun geliştiricisi ile anlaşma sağladı. Razer Phone için özel olarak optimize edilecek oyunlar telefonun bütün özelliklerinden sonuna kadar faydalanarak en iyi mobil oyun tecrübesini sunacak. Bu şekilde oyunlar 120 fps’ye kadar çıkabilecek.

Mobil alanda en popüler MOBA oyunlarından olan “Arena of Valor da dahil pek çok oyun Razer Phone içimn özel olarak optimize edilecek.

TELEFONUN ÇIKIŞI İLE BİRLİKTE GELECEK DİĞER OYUNLAR:

• “Final Fantasy® XV Pocket Edition” – Square Enix

• “Gear.Club” from Eden Games

• “RuneScape™” – Jagex Limited

• “Old School RuneScape™” from Jagex Limited

• “Lineage 2: Revolution” – Netmarble

• “World of Tanks Blitz” – Wargaming Group Limited

• “Shadowgun Legends™” – Madfinger Games

• “Titanfall™: Assault” – NEXON Co., Ltd. and Particle City, Inc.

• “Tekken™” from BANDAI NAMCO Entertainment Europe

RAZER PHONE ÖZEL VERSİYON

Tam 1,337 adet olan ve Razer’In ikonik sembolü üç başlı yeşil yılan logosunu taşıyan Razer Phone Special Edition Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka, İsveç’teki Three mağazalarında, San Fransisco’daki Razer mağazasında ve Razerzone.com üzerinden online olarak ABD ve Kanada’dan satın alınabilecek.

Razer Phone’un standart versiyonunda ise krom kaplama üç başlı yılan logosu bulunmaktadır.

RAZER TEMA MAĞAZASI

Razer Tema Mağazası oyuncuların telefonlarını istedikleri gibi kişiselleştirme imkanı veriyor. Bu şekilde oyuncular telefonlarında diledikleri duvar kağıtları, ikonlar, renkler ve zil tonlarını ayarlayabilecek.

FİYAT

Tavsiye Edilen Perakande Satış Fiyatı: 699.99 $ / 749.99 € / 699.99 £

VE PİYASAYA ÇIKIŞ

Avrupa’da satılacak ülkeler: Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka, İsveç

Razerzone.com’dan alınabilecek ülkeler: Kuzey Amerika, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Almanya, France, Danimarka, İsveç

Çıkış tarihinde Çıkış tarihinde Çıkış tarihinde satışı yapılacak diğer yerler (ABD genelinde): Seçilmiş Microsoft mağazaların ve Amazon.com

Razer Phone için ön siparişler 1 Kasım 2017 saat 23:00 itibari Three internet sitesinde ve mağazalarında başlayacak. Razer Phone ayrıca çıkacağı ülkelerde Razerzone.com üzerinden de sipariş verilebilecek.

Merakla beklenen Razer Phone 17 Kasım 2017’de sadece belli bölgelerde satışa çıkacak.

RAZER TEKNİK PHONE ÖZELLİKLERİ:

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 835

Bellek: 8 GB çift kanal (LPDDR4, 1600 MHz)

Depolama Alanı: 64 GB UFS

Harici Depolama: microSD (2 TB)

Ekran: 5.72-in. IGZO LCD 1440 x 2560 120 Hz, Wide Color Gamut (WCG), Corning Gorilla Glass 3

İşletim Sistemi: Nougat 7.1.1

Arka Kamera:

• 12 MP AF f1.75 geniş açı

• 12 MP AF f2.6 zoom

Ön Kamera: 8 MP FF f2.0

Ses: Çift amfili iki adet ön

Pil: 4000 mAh lithium-ion pil, Qualcomm® Quick Charge™ 4+

Kablosuz: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC

Boyut: 158.5 mm x 77.7 mm x 8 mm, 197gr.

