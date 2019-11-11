Razer’ın Yeni Basilisk Kablosuz Fare Serisi İle Oyunlar Zincirlerinden Kurtuluyor

Oyuncular için dünya çapında lider bir marka olan Razer™ bugün Razer Basilisk Ultimate ve Razer Basilisk X HyperSpeed oyun farelerini piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Her ikisi de Razer’in sürekli gelişen kablosuz fare ailesine katılırken Razer™ HyperSpeed ile sınıfındaki en iyi kablosuz teknolojiyi sunuyor.

Daha hızlı ve güvenilir kablosuz performans

Her iki fareye de, diğer tüm kablosuz oyun teknolojilerinden %25 daha hızlı bir kablosuz teknoloji olan Razer™ HyperSpeed güç vermektedir. Ayrıca en yoğun ve hataya yer vermeyen arenalarda kendine güvenen en iyi sporcular tarafından test edilmiş ve kanıtlanmıştır.Herhangi bir kablosuz fare teknolojisindeki en düşük tıklama gecikmesiyle Razer™ HyperSpeed, hızlıca kaydırma ve anında tıklamalar için en yüksek iletim hızını sağlar. Razer™ HyperSpeed’in Geliştirilmiş Adaptif Frekans Atlaması mükemmel bir gecikmesiz kablosuz bağlantı sunarken, herhangi bir parazit için sürekli olarak frekans kanallarını tarar ve gerçek zamanlı olarak kanallar arasında sorunsuz geçiş yapar.“Basilisk Ultimate ile en hızlı kablosuz teknolojiyi serinin önceki üyelerinden bile daha kişiselleştirilebilir özelliklerle birleştirdik. Basilisk X HyperSpeed’e gelince; herhangi bir kablosuz oyun faresinde en yüksek pil ömrünü destekliyor” diyor Razer’ın Çevre Birimleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung. “Her iki fare de tam kablosuz kontrol ve anında tepki isteyen oyuncular için mükemmel.”

RAZER BASILISK ULTIMATE

Razer Basilisk Ultimate, Razer Viper Ultimate ile aynı Focus+ 20K DPI Optik Sensör ile donatılmıştır. Bugüne kadar mevcut olan en yüksek sensör özelliklerine sahip olmanın yanı sıra, daha fazla izleme doğruluğu için Akıllı İzleme, Asimetrik Kesme ve Hareket Senkronizasyonu gibi yeni akıllı işlevlere sahiptir. Focus+ Optik Sensör hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayın.

Daha fazla güvenilirlik ve hız için optik anahtarlar

Razer Basilisk Ultimate, Razer™ Optik Fare Anahtarları ile donatılmıştır. PC’ye elektrik sinyalleri göndermek için fiziksel temas gerektirmezler, debounce gecikmesi ihtiyacını ortadan kaldırırlar ve sıfır aşındırıcı etkilere neden olurlar. Ultra hızlı ve dayanıklı olan bu anahtarlar, oyuncuların talep ettiği hızı ve hassasiyeti sağlarken rekabetçi oyunların zorluklarına dayanıklıdır.

Razer Basilisk Ultimate ayrıca beş adet dahili bellek profiline izin veriyor, böylece kullanıcılar nerede olursa olsun kişisel ayarlarına anında erişebiliyorlar. Geliştirilmiş kablosuz güç verimliliğiyle, fare 100 saat sürekli kullanıma kadar en yüksek performansta çalışabilir. Razer Viper serisine benzer şekilde Razer Basilisk Ultimate; kullanıcıların hızlı tıklama yapmalarına yardımcı olmak için daha yumuşak PTFE fare ayaklarıyla geliştirilmiştir. Fare, geçerli pil durumunu veya şarj seviyesini gösterebilen Razer Mouse Dock ile birlikte gelir. Oyuncular, birlikte verilen Razer™ Speedflex Kablosu ile fareyi kablolu modda da kullanabilirler. Tam kontrol ve minimum sürükleme için Razer Mouse Dock’ı USB-A girişine takmanız yeterlidir.

Kişiselleştirilmiş aydınlatma ve kontrol

Ergonomik Razer Basilisk Ultimate, kullanıcıların oyun işlevleri veya hız ve kolaylıkla ayarlar arasında geçiş yapabilecekleri genişletilmiş kontroller için ünlü çok işlevli pedal dahil olmak üzere 11 programlanabilir düğmeye sahiptir. 14 adet Razer Chroma RGB aydınlatma bölgesi ile donatılmış olan her LED, oyun tarzınızı mükemmel şekilde yansıtacak bir aydınlatma için Chroma Studio’da ayrı ayrı programlanabilir. Kişiselleştirilmiş dokunsallık için, kullanıcılar kaydırma tekerleği direncini farenin altındaki bir kadran ile tercihlerine göre ayarlayabilirler.

FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ

Razer Basilisk Ultimate & Razer Mouse Dock: 169.99 $/ 189.99 €

Razer Basilisk Ultimate: 149.99 $/ 169.99 €

Razer Mouse Dock: 49.99 $/ 59.99 €

Razer.com ve yetkili satıcılarda –30 Ekim 2019

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RAZER BASILISK X HYPERSPEED

Razer Basilisk X HyperSpeed, üstün özelliklere sahip ve performanstan ödün vermeyen tasarımı ile değerinin hakkını veren, zincirleri ile kırılmış ölümcül hassasiyet sunar. Fare, en hızlı kablosuz performans için Razer™ HyperSpeed Wireless ve sevilen Razer DeathAdder Elite’te de bulunan 5G 16,000 DPI Optik Sensör ile donatılmıştır.

Basilisk X HyperSpeed, çift modlu Razer™ HyperSpeed Kablosuz ve Bluetooth bağlantısına sahiptir. Kullanıcılar, piyasadaki herhangi bir kablosuz oyun faresindeki en yüksek seviye olan, 450 saate kadar uzun pil ömrü için Bluetooth moduna geçebilir. Programlanabilir 6 düğme ve yerleşik DPI Storage ile birlikte, kullanıcılar herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan ayarlarını istedikleri yere taşıyabilirler. Razer™ Mekanik Fare Anahtarlarına ev sahipliği yapan Razer Basilisk X HyperSpeed 50 milyon tıklamaya kadar dayanıklılık sunar.

FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ

59.99 $/ 69.99 €

Razer.com ve yetkili satıcılarda –30 Ekim 2019

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayın.