Recontact İstanbul 2: Eyes of Sky tanıtım videosu yayınlandı!

Daha önce Recontact İstanbul adlı video içerikli mobil oyunun haberini paylaşmıştık. App Store Türkiye’de yılın oyunu seçilen ve 153 ülkede en iyi yeni oyunlar listesinde sergilenen oyun, 60 milyon kullanıcıya ulaştı. Şimdi de oyunun devamını tanıtıyoruz: Recontact İstanbul 2: Eyes of Sky

Bu başarıları daha ileri taşımak için geçen sene kolları sıvayan yapımcılar, bulmaca konseptli video oyununu sinematik bir dünyaya taşımaya karar verdiler. Senaryo danışmanlığı dünyaca ünlü polisiye yazar Ahmet Ümit tarafından gerçekleştirildi ve başrolünü Fikret Kuşkan gibi usta bir sinema sanatçısı üstlendi.

Oyuncu kadrosu Haldun Boysan, Gökçe Suyabatmaz, Emre Mutlu, Halim Ercan gibi muhteşem sinema oyunculardan oluşurken tamamen sinematografik bir dünyada sıradışı bir polisiye mobil oyun ortaya çıktı. 2017 yazında tüm mobil platformlarda çıkışını yapacak olan oyunun yeni adı Recontact İstanbul II: Eyes of Sky (Gökyüzünün Gözleri). Oyunun bütün aşamaları ise Türk bir ekip tarafından gerçekleştiriyor.

Oyunun senaristliğini, yönetmenliğini ve oyun tasarımını Eray Dinç, yapımcılığını kardeşi Simay Dinç, geliştiriciliğini Can Aksoy, müziklerini Sertaç Özgümüş ve Güntaç Özdemir, görüntü yönetmenliğini Firar Güney Kayran’ın yaptığı Eyes Of Sky ücretsiz olarak çıkış yapacak ve bir de hikaye modu dışında multiplayer modu barındıracak.

Recontact İstanbul 2: Eyes of Sky Trailer from Eray Dinç on Vimeo.

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