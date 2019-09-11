Red Bull Player One’da son 16 düellocu belli oldu

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Türkiye’nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019’da büyük finale katılacak 16 düellocu nefesleri kesen elemeler sonucunda belli oldu.

Red Bull Player One 2019 heyecanı 24-25 Ağustos’ta gerçekleştirilen çevrimiçi elemelerle başladı. 4096 kişinin katıldığı iki çevrimiçi eleme sonrasında finale kalan son 16 oyuncu belli oldu. Omen by HP sponsorluğunda düzenlen ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019’da rakiplerinin arasından sıyrılan 16 düellocu 22 Eylül’de Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleştirilecek finalde dünya şampiyonasına gitmek için birbirine meydan okuyacak. Dünyada popülaritesi giderek artan ve uluslararası formatıyla 25’ten fazla ülkede gerçekleşen Red Bull Player One Turnuvası’nın Türkiye şampiyonu, ülkemizi yıl sonunda Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek.

contenders playing on main stage at PlayerOne Frankfurt, Germany on July 27, 2019

Büyük finalde Berke ‘Thaldrin’ Demirci, Furkan ‘Immortoru’ Tekeş, Aziz ‘Zedxsmurf’ Bozkurt ve Arda ‘LinusTheAfro’ Barış gibi isimler gösteri maçları yapmasının yanı sıra, finale bilet alan izleyicilerle sahnede maçlar gerçekleştirerek hayranlarıyla buluşacaklar. “Oyun bitmesin” mottosuyla oyun severler için yıl boyunca benzersiz deneyimler sunan Red Bull, bu kez de oyun severleri keyifli bir Pazar günü için final sahnesine davet ediyor. Final alanına gelemeyen oyunseverler ise twitch.tv/redbulltr adresinden şampiyonluk mücadelesini canlı olarak takip edebilecek.

Red Bull Player One profesyonel esporcu deneyimi sunuyor.

Dünya Şampiyonluğuna giden yolda, Türkiye’nin şampiyonu, profesyonel espor koçundan‘Teke Tek’ yarışmanın püf noktalarını öğrenebileceği özel bir eğitim alacak. Şampiyon, profesyonel esporcu deneyimi yaşayacağı bu eşsiz süreçte, ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. Oyun bitmesin isteyen oyun severler için Red Bull Player One ile ilgili daha fazla bilgiye RedBull.com.tr/playerone adresinden ulaşmak mümkün.

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