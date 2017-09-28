Red Dead Redemption II’den ilk hikaye fragmanı!

Önümüzdeki yılın en çok beklenen oyunlarından Red Dead Redemption II’den nihayet hikaye fragmanı geldi ve gördük ki hikaye ilk oyunun öncesinde geçecek.

İlk görsellerinin yayınlandığı günden beri oyun dünyasının en büyük muhabbetlerinden birisi olan oyunun hikaye fragmanında Artur Morgan isimli kanun kaçağını Dutch Van der Linde ile beraber görüyoruz. Bu ikili, Vahşi Batı’nın o en acımasız, en tekinsiz döneminde hayatta kalabilmek için çalıp çırpmak, düello etmek, adam öldürmek de dahil olmak üzere tüm fırsatları değerlendirmek zorunda kalacak.

İlk oyunda Van der Linde’nin çetesini alaşağı ettiğimizi düşünürsek, bu da oyunun ilk oyunun öncesinde geçeceğine dair net bir işaret.

Son derece az oyun için görüntünün bulunduğu hikaye fragmanı bizleri biraz daha meraklandırmaya yetti açıkçası.

2018 ilkbaharında piyasaya çıkacak olan oyun PS4 ve Xbox One için hazırlanıyor.

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