Red Dead Redemption II’den ilk hikaye fragmanı!

Gönderen - - Genel, Haber , , , ,
0

Önümüzdeki yılın en çok beklenen oyunlarından Red Dead Redemption II’den nihayet hikaye fragmanı geldi ve gördük ki hikaye ilk oyunun öncesinde geçecek.

İlk görsellerinin yayınlandığı günden beri oyun dünyasının en büyük muhabbetlerinden birisi olan oyunun hikaye fragmanında Artur Morgan isimli kanun kaçağını Dutch Van der Linde ile beraber görüyoruz. Bu ikili, Vahşi Batı’nın o en acımasız, en tekinsiz döneminde hayatta kalabilmek için çalıp çırpmak, düello etmek, adam öldürmek de dahil olmak üzere tüm fırsatları değerlendirmek zorunda kalacak.

İlk oyunda Van der Linde’nin çetesini alaşağı ettiğimizi düşünürsek, bu da oyunun ilk oyunun öncesinde geçeceğine dair net bir işaret.

Son derece az oyun için görüntünün bulunduğu hikaye fragmanı bizleri biraz daha meraklandırmaya yetti açıkçası.

2018 ilkbaharında piyasaya çıkacak olan oyun PS4 ve Xbox One için hazırlanıyor.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Black Desert Online, Türkiye’deki hayranlarına tarih verdi. https://t.co/qBER2RewQf https://t.co/9Htp3HZ4qW
FIFA 18 çıktı! https://t.co/N71bXyqHMK https://t.co/DaoUcS6gfE

Flickr