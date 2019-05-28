Renault Whatsapp’ta!

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Renault MAİS, otomotiv sektöründe bir ilke imza attı. Uzun yıllardır sektörde liderliğini sürdüren marka, bundan böyle WhatsApp üzerinden müşterileriyle birebir iletişime geçecek.

Akıllı telefonlar için geliştirilmiş, platformlar arası çalışma özelliğine sahip mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta artık markalar da yerini almaya başladı.

Uzun yıllardır sektör liderliğini koruyan, dijital dünyada da bu liderliği birçok kez ispat etmiş Renault MAİS, otomotiv sektöründe ilk olarak WhatsApp’tan müşterileriyle birebir iletişime geçiyor.

Güncel kampanyaları herkesten önce öğrenmek, kişiye özel sürprizleri yakalamak ya da iki kelime sohbetle hemen test sürüşü randevusu almak isteyenlerin yapması gerek tek şey ise 444 66 22 numarasına WhatsApp’tan yazmak.

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