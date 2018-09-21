Retro oyun kolu Hyperkin Duke satışa sunuldu

Saydam yeşil rengi ile Hyperkin Duke oyun kumandası satışa sunuldu

Xbox ile birlikte ikonik “Duke” oyun kumandasını geri getiren Hyperkin bu koca oğlanın saydam yeşil rengi ile raflarda yerini aldığını duyurdu. Yeni Duke, Mayıs 2003’te sınırlı sayıda piyasaya sürülen yeşil Xbox konsollarını anımsatıyor.

Üstelik daha fazla nostaljik dokunuşlar isteyen oyuncular için ortasında, bastığınız zaman orijinal Xbox başlangıç ekranını oynatan bir tuş da bulunuyor.

Bunun kolay bir proje olmadığını söyleyen Hyperkin ürün geliştiricisi Chris Gallizzi, “Bu şey benim için bir nostalji treni gibiydi; ancak çalışmış olduğum en eğlenceli projelerdendi,” dedi.

Xbox One ve Windows 10 ile uyumlu nam-ı değer yonca renkli Duke, £69.99 fiyat ile satışa sunuldu.

Özellikler:

– Orijinal Xbox başlangıç animasyonunu oynatan bir tuş

– 2,5 metrelik çıkarılabilir USB kablo (oyun kolunu kullanmak için gerekli)

– 3,5 mmlik kulaklık girişi

– Option ve view tuşları

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