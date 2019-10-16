Riot Games’ten yeni bir taktiksel nişancı oyunu geliyor

Riot Games, PC için geliştirmeye devam ettiği yeni taktiksel nişancı oyunu Proje A’yı (Geçici kod adı) 2020 yılında piyasaya sürecek. Yakın gelecekteki dünyamızda geçen bu yepyeni oyunda, oyuncular farklı yeteneklere sahip, birbirinden ölümcül karakterlerle en iyi nişancılık yeteneklerini ortaya koyabilecek.

Riot Games’in Proje A kod adını verdiği en yeni PC oyunu, yakında oyunseverlerle buluşuyor. Riot Games, FPS oyuncularının önem verdiği rekabet ahlakını koruma, düşük ping, geniş global sunucu altyapısı, erişilebilir kare hızı ve hilelere karşı taviz vermeyen bir sistem oluşturma konularında kararlı görünüyor. Bu kapsamda şirket, alanının en iyi teknik uzmanlarıyla çalışıyor.

Riot Games, FPS türüne gönül vermiş ve pek çok farklı alanda uzmanlaşmış deneyimli geliştiricilerden oluşan bir ekiple yoluna devam ediyor. Bu ekipte CS:GO, Call of Duty, Halo ve Destiny gibi oyunlarda yer almış, harita ve çok oyunculu oyun tasarımcıları ile nişancı çatısı altındaki, geniş ölçekli alt oyun türlerinde yer almış sanatçılar, mühendisler, kalite analistleri ve yapımcılar yer alıyor.

Yönetici Yapımcı Anna Donlon

Riot Games tarafından geliştirilmekte olan karakter tabanlı taktiksel nişancı oyununun yönetici yapımcısı ise Anna Donlon. Deneyimli oyun geliştiricilerinden oluşan bir takımı yöneten Anna, rekabetçi nişancı oyununun yönetiminden ve yapım sürecinden sorumlu. Daha önce stüdyosu Treyarch’ta, Call of Duty®: Black Ops 1 & 2 de dahil olmak üzere farklı oyunlarda kıdemli yapımcılık görevini üstlenen Anna, şimdi ise uzmanlığını Riot Games için kullanacak.

Proje A hakkında detaylı bilgiler, 2020 yılında açıklanacak.