Rocket Games’ten 10 milyon dolarlık pazarlama desteği

Hyper-casual kategorisinin son 3 yıldır büyüyen bir grafik ile mobil oyun sektörünü domine ettiğini sektör raporlarından görebiliyoruz. 2-3 kişilik ekiplerle bile geliştirilmesi mümkün bu oyun türü çok ciddi cirolara ve karlılık rakamlarına erişebiliyor. Ancak bu süreçte çok ciddi tecrübe, pazarlama ve finansman ihtiyacı bulunuyor. Mobil oyun geliştiricisi Panteon ve global uygulama geliştiricisi ve yayıncısı Teknasyon tarafından kurulan Rocket Games bu süreçte geliştiricilerin yanında olmayı hedefliyor.

Rocket Games 10 milyon dolarlık pazarlama desteği sunuyor

Şimdiye kadar uygulamaları dünya çapında 1.5 milyardan fazla indirilen Teknasyon’un dijital pazarlama gücünden faydalanacak olan Rocket Games, geliştiricilere oyun başı 10.000.000 dolara kadar pazarlama desteği sunacak. Buna ek olarak, Panteon’un 8 yıllık mobil oyun geliştirme tecrübesi, oyunların fikir aşamasından global yayınlanmasına kadar olan sürecin tamamında yapacağı mentorluk çerçevesinde oyun geliştiricilere aktarılacak.

Rocket Games’i kurmadan önce 20’den fazla yerli oyun stüdyosu ile görüşmeler yapan ekip, sektörün yayıncılık ihtiyaçlarını ve problemlerini belirleyerek şirketin stratejisini tamamen bu analizin sonuçlarına göre oluşturmuştur.

Panteon’un kurucusu, ayrıca Rocket Games’in de CEO’luk görevini üstlenecek olan Ufuk Şahin, “Rocket, hem geliştirici hem yayıncı kültürüne aynı anda sahip olan bir şirket. Bu sayede geliştiricilerin problemlerine çözüm bulurken bir yandan da çok büyük finansal başarılar yaratabilecek.” mesajını paylaşıyor.

Oyununu Roket’le!

Geliştiricilere pazar araştırması, mentorluk, teknik destek, finansman, pazarlama, ve monetizasyon konularında destek verecek olan firma, ayrıca tamamen şeffaf bir şekilde gerçek zamanlı olarak bütün verilerini takip edebilecekleri bir platform da sağlayacak.

Rocket Games, yayınladığı oyunlarda maksimum karlılık gayesi ile hareket edecek ve kullandığı farklı pazarlama yaklaşımı ile geliştiriciler için esnek KPI gereksinimi yapısı sunacak. Bu yaklaşımın bir yandan hit oyunları listenin tepesine taşırken bir yandan da belirli bir başarı eşiğini aşabilecek ve geliştiricilere nakit akışı sağlayacak projelerin gözden kaçmasının önüne geçeceği öngörülüyor.

Teknasyon kurucu ortağı Burak Sağlık ise “Teknasyon ve Panteon olarak başarıya giden yolun nasıl bir süreç olduğunu öğrendik. Bu tecrübelerimizi diğer oyun geliştiricileri ile paylaşmak için Rocket Games’i kurduk. Oyun geliştiricilerinin hangi problemlerle karşılaştıklarını biliyoruz, biz de bu problemlerle karşılaştık ve nasıl aşılacağı ile ilgili çözümler sunuyoruz. Rocket Games’in hem tecrübesi hem de güçlü finansal yapısı ile oyun sektörüne çok katkı sağlayacağına inanıyorum.” diyerek görüşlerini dile getiriyor.

Ekipler İstanbul Maslak’ta ve Ankara ODTÜ Teknokent’teki ofislerde bulunacak ve geliştiricilerle hem online hem de yüz yüze iletişim kuracak.

Daha fazla bilgi almak isterseniz veya oyun geliştiriyorsanız www.rocket.gs adresini ziyaret edebilirsiniz.