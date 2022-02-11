Rollic, Berlin merkezli oyun stüdyosu Nanotribe’ı satın aldı!

2020 yılı itibariyle Zynga bünyesinde yer alan Rollic, Almanya merkezli bağımsız mobil

oyun stüdyosu NanoTribe’ı satın aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sene içerisinde toplamda dört adet Türk mobil oyun stüdyosu satın alarak geliştirici gücünü

devam ettiren Rollic, ilk defa Türkiye merkezli olmayan bir mobil oyun stüdyosu satın alarak küresel bir

büyümenin sinyalini verdi. Daha önce partner stüdyo olarak çalışan NanoTribe, Rollic ile birlikte dünya

çapında 33 milyondan fazla indirmeye ulaşan Cashier 3D ve 2021’in gözde oyunlarından Arrow Fest gibi başarılı oyunlara imza attı. NanoTribe, Rollic çatısı altında özgün mobil oyunlar üretmeye devam edecek.

Rollic kurucu ortağı ve CEO’su Burak Vardal, yapmış olduğu açıklamada “NanoTribe ekibinin girişimci

zihniyeti ve tutkusu, Rollic’in yeni marketlere büyüme vizyonuyla güzel bir uyum yakaladı. Beraberinde

getirecekleri oyun ve yeteneklerini büyüyen ailemize katmaktan mutluluk duyuyoruz. İlk Avrupa ofisimizi Berlin’de NanoTribe ile beraber kurmuş olmaktan da ayrıca mutluyuz.” dedi. “Odağımız, farklı ve küresel bir oyun üretici stüdyo portföyü oluşturup, kullanıcılarımız için eğlenceli, ilgi çekici ve özgün içerikler üreten yetenekleri bünyemize katmak” diye ekledi.

2017 yılında kurulan NanoTribe, dünya çapında on milyonlarca indirmeye ulaşan ve görselliğiyle ön plana

çıkan bir mobil oyun serisi yarattı. Haziran 2021’de Rollic ile birlikte yayınladıkları Arrow Fest, yayınlandığı tarihten itibaren, iki ay içerisinde 28 milyon indirmeyi aştı ve Ağustos ayında ABD’de Android ve iOS’ta en çok indirilen 1 numaralı oyun pozisyonuna gelerek hızlı bir şekilde küresel bir hit olmayı başardı. Arrow Fest, oyun-içi özel gün konseptli etkinliklerin eklenmesi ve yeni geliştirmeler ile oyuncuların ilgisini çekmeye devam etti. Günümüzde ise, dünya çapında toplam 47 milyon indirmeyi geride bıraktı.

2021 yılında satın alınan Türk mobil oyun stüdyoları ByteTyper, Creasaur Entertainment, Uncosoft ve ZeroSum‘un ardından bu yeni anlaşmayla Rollic, küresel çapta büyümeye devam ediyor. Mobil cihazlarda en büyük ve en hızlı büyüyen oyun türü olarak tanımlanan “Hyper-casual” alanında Rollic’in tekrarlanan başarısı, Zynga’nın 2021’de ABD’de en çok indirilen üç oyun yayıncısı arasında genel performansını artırmasına katkı sağladı.

Rollic, ücretsiz indirilen oyun kategorisinde ABD App Store‘da 1 veya 2. sıraya bugüne kadar toplamda 16 oyunla girmeyi başardı ve dünya çapında toplam 1,4 milyar indirmeyi geride bıraktı. Bu başarılar, Rollic’i dünyanın en büyük hyper-casual yayıncılarından biri haline getiriyor ve şirketin oyun ağındaki veri analizlerinden yararlanarak, tutarlı bir şekilde zirveye çıkacak yeni oyunlar tasarlama ve yayınlama konusundaki benzersiz yeteneğini gösteriyor.