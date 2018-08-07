Röportaj: Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek

Oyun dünyasının büyük oyuncularından Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Küresel ölçekte mobil oyun pazarının liderlerinden biri olarak Türkiye’deki mobil oyun pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son yıllarda oyun şirketlerinin yatırım yaptığı en büyük alan mobil oyunlar oldu. Dünyada yaklaşık 110 milyar dolar olan oyun pazarında, mobil oyunlar 46 milyar dolarlık dilimi oluşturuyor. Bu yıl sonunda ise gelirlerin 140 milyar dolara ulaşacağı, mobil oyun pazarının ise 70 milyar dolar üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Yani ilk defa oyun pazarının gelirlerinin yarısından fazlası mobil oyundan gelmiş olacak. Türkiye’de ise toplam 775 milyon doları bulan dijital oyunlar sektörünün, 330 milyon dolardan fazlasını mobil oyunlar karşılıyor.

Türkiye’de neredeyse her evde akıllı telefon veya tablet var. Bu mobil cihazlar, oyuncuların istedikleri her yerde oyun oynayabilmesini sağlıyor. Bugün Türkiye’de 30 milyonu aşkın kişi oyun oynuyor.

Netmarble mobil oyun dünyasının yaşayacağı bu gelişimi yıllar öncesinde görmüş ve mobil oyun alanına tüm rakiplerinden önce yatırım yapmaya başlamıştır. Bu sayede dünyanın en popüler mobil oyunlarını geliştirmiş bir oyun şirketi olma özelliğine sahip olmuştur. Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Seven Knights gibi oyunları dünyada milyonlarca oyuncu oynuyor.

Önümüzdeki yıllarda mobil oyunun hızla büyüyeceğini, PC ve konsol gibi diğer alanların ise küçüleceğini beklememiz bir sürpriz olmaz. Mekan ve zaman bağımsız oyun deneyiminin kalite ve içerik zenginliği olarak da üst düzeye çıkması ile birlikte mobil oyunlar tüm dünyayı domine etmeye çoktan başladı bile.

2018 yılında çıkan/çıkacak yeni oyunlarınız var mı?

Mayıs ayında, fantezi Orta Çağ dünyası atmosferinde geçen, gerçek zamanlı MMO Strateji oyunumuz Iron Throne çıktı. Bu oyun, mobil cihazlarda daha önce hiç görülmemiş bir deneyim sunuyor ve temel MMO strateji oyunu dinamiklerini, derin RPG öğeleri ve sınıfındaki en iyi 3D görseller ile bir araya getiriyor.

Ayrıca yeni oyun bekleyen oyuncularımızı heyecanlandıracak bir haberim var. 2018’in üçüncü çeyreğinde Phantomgate adlı yeni bir macera RPG oyununu çıkarmayı planlıyoruz. Phantomgate, Kuzey mitolojisinden esinlenilmiş bir dünyada yer alan etkileyici bir hikâye ile sıra tabanlı RPG, side-strolling ve bulmacalarla dolu bir maceranın birleşimi. Oyuncuları, 300’den fazla karakterin yer aldığı, heyecan verici ve sürükleyici bir oyunun beklediğini söyleyebilirim.

Yapay zekanın giderek oyunlarda daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Bu konuda sizin çalışmalarınız var mı?

Oyunlardaki gerçeklik algısı artmaya ve oyuncular daha zorlu, daha rekabetçi senaryolar talep etmeye başladığından bu yana yapay zeka oyunlarda önemli bir yer tutuyor. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi teknolojilerin de oyun dünyasında popülerliğini artırmasıyla yapay zekanın yükselişi kaçınılmaz oldu.

Netmarble Games olarak, 2014’ten beri, büyük veri analizi ile yapay zekayı birlikte kullanarak kullanıcı deneyimini kişiselleştiren “Columbus” adlı bir hizmet motorunu geliştirmekteyiz. “Columbus”un marifetlerini yakın zamanda oyunlarımızda görebileceğimizi söyleyebilirim.

Yapay zeka oyunları “kişiselleştirilmiş” içerik oluşturmak için farklı kullanıcılara farklı şekilde cevap verebilecek. Netmarble olarak da önümüzdeki dönemde, yapay zeka alanında daha fazla kişiyi işe almayı ve bu teknolojiye daha fazla yatırım yapmayı planlıyoruz.

Netmarble’ın Türkiye’de ve dünyada en çok oynanan, gelir getiren oyunları hangileri?

Netmarble’ın en çok oynanan oyunlarının başında Lineage 2: Revolution geliyor. Dünya çapında 32 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Lineage 2 Revolution, 2017’de Google Play’deki En İyi Büyüme Gösteren Oyun olarak gösterildi. Oyun, ilk lansmanından itibaren 11 ay içinde 924 milyon ABD Dolarını aşan küresel gelir elde etti.

Ardından MARVEL Contest of Champions, Türkiye’de de beğeniyle oynanan Seven Knights, MARVEL Future Fight ve yine Türkiye’de Paramanya adıyla yayınlanan ve geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Everybody’s Marble gibi oyunlar geliyor.

Diğer taraftan dünyanın en çok gelir getiren oyunları arasında ağırlıklı olarak sadece Japonya ve Çin’de popüler olan oyunlar bulunmaktadır.

Bu aralar yabancılar Türkiye’deki oyun şirketlerine ilgi gösteriyor. Oyun geliştiren şirketlere siz nasıl destek oluyorsunuz?

Türkiye’nin start-up’lara destek veren en büyük girişim hızlandırma programı StartersHub’ın kurucularından biri Netmarble. 2015 yılında Netmarble, MV Holding ve Gedik Yatırım ortaklığı ile kurulan StartersHub, bu zamana kadar 53 girişime yatırım yaptı.

Startershub bünyesinde bulunan hızlandırma programlarından biri olan Game Garage’dan sonra Mayıs ayında yeni bir oyun hızlandırma programı Gamer’s Qube’u başlattık. Bu girişim hızlandırıcı program ile birlikte büyüme aşamasındaki 5 oyun girişiminin her birine 70 bin USD yatırım yapılacak. Bunun ötesinde başarılı oyunların direkt Netmarble tarafından yayınlanacak olması gibi bir ayrıcalığa sahip.

Bunun yanı sıra, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Netmarble Türkiye işbirliğinde, İzmir başta olmak üzere dijital oyun sektöründeki tüm yaratıcı kişileri ve oyun geliştiricileri buluşturmak amacıyla Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde ‘BAMBU Oyun Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi’ni kurduk. BAMBU, Türkiye’deki dijital oyun sektörünün gelişmesine ve dünyada başarılı oyun projelerinin hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacak.

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