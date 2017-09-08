Şahane gözüken bir macera oyunu: Lifeless Moon!

Lifeless Planet’ın peşinden Lifeless Moon adlı oyunu yaratan Stage 2 Studios, oyunun Kickstarter‘ının başladığını açıkladı.

Stage 2’nun yeni sinematik sci-fi macera oyunu Lifeless Moon, stüdyonun önceki oyunu olan Lifeless Planet’ı andırıyor.

“Ay’a yapılan bir sefer sırasında, iki astronot kendilerini tanıdık bir kasabada bulur. Ve yakında bu kasabanın gizemli bir maceranın başlangıcı olduğunu fark ederler.” şeklinde anlatılan oyunda, Ay kasabasının gizemini çözmeye çalışacak olan oyuncular farklı mekanları da gezecek ve bu mekanlarda çeşitli bulmacaları çözmeyi deneyecekler.

Oyunun resmi tanıtım yazısı şu şekilde:

“Lifeless Moon, oyuncuları Apollo dönemi astronotlarının gözlerinden fantastik bir yolculuğa çıkarıyor. Lifeless Planet’a göre daha derin bulmacalar olacak ve aydınlık platformlar olacak. Oyunun temel amacı; oyuncuların keşif yapmaları, gizemli ve psikolojik hikayeyi tamamlamaları olacak.”

Lifeless Moon PAX 2017 Trailer from Stage 2 Interactive on Vimeo.

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