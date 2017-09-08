Şahane gözüken bir macera oyunu: Lifeless Moon!

Gönderen - - Genel, Haber , , , , , ,
0

Lifeless Planet’ın peşinden Lifeless Moon adlı oyunu yaratan Stage 2 Studios, oyunun Kickstarter‘ının başladığını açıkladı.

Stage 2’nun yeni sinematik sci-fi macera oyunu Lifeless Moon, stüdyonun önceki oyunu olan Lifeless Planet’ı andırıyor.

“Ay’a yapılan bir sefer sırasında, iki astronot kendilerini tanıdık bir kasabada bulur. Ve yakında bu kasabanın gizemli bir maceranın başlangıcı olduğunu fark ederler.” şeklinde anlatılan oyunda, Ay kasabasının gizemini çözmeye çalışacak olan oyuncular farklı mekanları da gezecek ve bu mekanlarda çeşitli bulmacaları çözmeyi deneyecekler.

Oyunun resmi tanıtım yazısı şu şekilde:

“Lifeless Moon, oyuncuları Apollo dönemi astronotlarının gözlerinden fantastik bir yolculuğa çıkarıyor. Lifeless Planet’a göre daha derin bulmacalar olacak ve aydınlık platformlar olacak. Oyunun temel amacı; oyuncuların keşif yapmaları, gizemli ve psikolojik hikayeyi tamamlamaları olacak.”

Lifeless Moon PAX 2017 Trailer from Stage 2 Interactive on Vimeo.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Black Desert Online nihayet Türkiye’ye açılıyor! https://t.co/5fBRioQonQ https://t.co/4Pid0ZVolZ
Monaco: What’s Yours Is Mine Steam’de bedava! https://t.co/17p5FH5ME9 https://t.co/G7g3kLEBns

Flickr