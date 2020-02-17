Sennheiser Bluetooth kulaklıkları HD 4.40 BT ve HD 4.50 BT yenilendi

Sennheiser, mükemmel sese giden yoldaki 70 yıllık tecrübesiyle yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Sennheiser’ın en çok tercih edilen bluetooth kulaklıkları HD 4.40 ve HD 4.50’nin geliştirilmiş versiyonları HD 350 BT ve HD 450 BT, 30 saatlik pil ömrü, güncellenmiş ses kalitesi ve sesli asistan desteğiyle mükemmel sese ulaşmak isteyenlere teknolojik bir çözüm sunuyor. Kaliteli ses dendiğinde akla ilk gelen marka Sennheiser, ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürüyor. HD 350 BT ve HD 450 BT modeliyle müzik tutkunlarına kablosuz, özgür bir ses deneyimi yaşatan Sennheiser, USB-C uyumlu hızlı şarj özelliği, 30 saate yükseltilmiş pil ömrüyle müziği özgürce deneyimlemek isteyenlere sınırsız bir müzik zevki sunuyor.

Aktif gürültü önleme

HD 350 BT ve aktif gürültü önleme özelliğiyle HD 450 BT, güncellenmiş ses kalitesinin yanında kablosuz ses deneyimini Bluetooth® 5.0 ile birlikte sunarken, AAC, aptX™ Low Latency kodek desteği ile mükemmel, gecikmesiz bir ses deneyimi yaşatıyor.

Daha rahat, daha anlaşılır performans

Smart Control “uygulaması” sayesinde konuşma sesinin kolay anlaşılır bir şekilde iletilmesini sağlayan kulaklıklar; sesli kitap, podcast gibi konuşma odaklı içeriklerde daha rahat ve anlaşılır bir konuşma performansı sunuyor. Uygulama, ek olarak ekolayzır ayarlarını değiştirmeyi ve batarya durumunu öğrenmeyi de mümkün kılıyor.

Kompakt tasarımıyla her an yanınızda

Günlük hayatta kullanımı kolaylaştıran özellikleri ve Siri, Google Asistan, Alexa gibi sesli asistan destekleri sunan HD 350 BT ve HD 450 BT, mükemmellik ve özgürlük arayanlar için isabetli bir seçim.

Minimalistik tasarım öğeleri içeren beyaz ve siyah renk seçenekleri ile yüksek kaliteli, sıra dışı bir kablosuz ses deneyimi yaşatan iki model; kompakt katlanabilir yapılarıyla müzik tutkunlarının her an yanında.

Sennheiser HD 350 BT satış fiyatı: 869 TL

Sennheiser HD 450 BT satış fiyatı: 1499 TL