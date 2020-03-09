Sennheiser GSX 1200 Pro incelemesi

Sennheiser’ın oyuncu serisi ürünleri son dönemde ciddi bir yenilik içinde. Hatırlayacaksınız GSP 600 ve GSP 670 modeli kulaklıkları geçtiğimiz aylarda incelemiş ve çok beğenmiştik. Sennheiser’ın bu seferki çözümü ise stereo kulaklığınızı alıp ona gecikmesiz 7.1 Surround desteği kazandıran bir amfi olan GSX 1200 Pro.

Tasarım

GSP 600 incelemesinde kulaklığın ses kalitesini överken, ürünün gerçek performansını göstermesi için GSX 1200 Pro gibi bir amfiyle kombin edilmesinin makul olacağından bahsetmiştik. GSX 1200 Pro kutudan çıkarttığınız gibi tasarımı ve fonksiyonelliği ile dikkatinizi çekecek bir ürün. Oldukça küçük ve hafif olan GSX 1200 Pro, klavyelere benzer bir ayaklığa sahip. Orta kısımda yer alan dokunmatik ekran kullanılmadığında oldukça silik tonda ses seviyesini gösteriyor. Ekranda parlak ve şık gözüken kırmızı bir aydınlatma kullanılmış ve üzerinden kulaklık/hoparlör modu, dört farklı EQ profili, Stereo / 7.1 seçeneği ve Reverb (Derinlik) seçeneklerine kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ekran oldukça hassas ve herhangi bir yavaşlık hissettirmiyor. Çevresindeki dairesel ses volüm ayarı ise muhteşem bir his veriyor. Hani ses açıp kapatmak bile insana keyif verir mi diyeceksiniz, GSX 1200 Pro tam olarak bunu hissettiriyor, laf değil. Ürünün arka kısmındaki girişlerin derli toplu olması ve bir kez kurulduktan sonra kablo takıp çıkartmanın gerekmemesi de bir diğer artı.

Teknik Özellikler

Peki ürünün 7.1 Surround performansı nasıl? Açıkçası denediğimiz her kulaklıkta sonuçlar bir miktar değişiklik gösterdi ancak genel performansın son derece başarılı olduğunu söylememiz gerekiyor. Oyunlardaki yön doğruluğu ve efektlerin netliği gayet başarılıyken, oyun modunda tizlerin fazlaca kısık ve sesin fazlaca boğuk olduğunu da söylemem gerekiyor. Elbette EQ ayarlarından kendinize göre uyarlamanız mümkün. Ayrıca sekiz adede kadar GSX 1200 Pro’yu birbirine bağlamak ve kayıpsız bir ses aktarımı sağlamak mümkün. Chat Link bağlantısı da eklenince ürün espor takımları ve sporcular için ciddi ve üst seviye bir alternatif haline geliyor.

Sonuç

GSX 1200 Pro’nun fiyatı yüksek, 1430 TL civarında. Ürün saat gibi tıkır tıkır çalışsa da amacı gereği rekabetçi oyunlara ve profesyonellere daha uygun. Haliyle, beklentilerin iyi ayarlanması gerekiyor.

Kürşat Zaman

PUAN: 88

Karar

+Çok başarılı tasarım ve malzeme kalitesi

+Kolay kullanım

+Başarılı sanallaştırma performansı

-Fiyatı yüksek