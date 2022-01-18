Sevgililer Günü hediyenizi seçtiniz mi?

Oyun sever insanın büyük ihtimalle oyun sever bir sevgilisi vardır ve ona bir sevgililer günü hediyesi seçmek istiyorsanız, neden ortak hobinizle bağlantılı olmasın?

Klasik bakış açısı, video oyunlarının evliliklerden, gönül ilişkilerinden uzak olması gerektiğini savunsa da, geçtiğimiz 20 sene bize gösterdi ki, video oyunları da sinema filmleri, dizi filmler, romanlar gibi aslında birer sanat çalışması ve insanların bu yoğunlaştırılmış sanat eserlerine ilgi göstermeleri, onların kişisel gelişimine ve mutluluğuna da olumlu etki edebiliyor. Önceki nesiller bu gerçeği çok kabullenemese de yeni nesiller artık video oyunlarının değerinin farkındalar.

Yine de söz konusu olan aşk, sevgi, ilişkiler olunca, insanlar video oyunlarını işin içine sokmadan konuşmayı tercih edebiliyorlar ama şu gerçeği de unutmayın, bir oyun severi oyunlardan uzaklaştırmaya çalışmak, onu mutsuz etmekle eş anlamlıdır. Karşılıklı ilişkilerde her insanın hobileri olduğunu kabul etmek gereklidir. Futbol maçları için bütün hafta sonlarını ve hatta çarşamba akşamlarını rezerve eden erkeklerin gayet normal karşılandığı ama video oyunu seven insanların garipsendiği ilişkiler, elbette mantıklı insanların bünyesine ters bir durum.

Dolayısıyla, bu yıl Sevgililer Günü için hediye seçerken, sevgilinizin oyun sever olup olmadığını bir değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Oyun sever bir sevdiğiniz için, bu sevgiliniz de olabilir, aile bireyleriniz, anneniz, babanız veya kardeşleriniz de olabilir, en anlamlı Sevgililer Günü hediyesi, neden oyun temalı bir hediye olmasın? Üstelik, ikiniz de oyun severseniz, oyun temalı hediyeler, unutulmaz bir Sevgililer Günü hediyesi olabilir.

Bu noktada, hediye seçimi için yeni nesil konsolları hediye olarak düşünmenizi tavsiye edebiliriz. Bir kere alınacak ancak çok rahat 10 yıl boyunca heyecanla kullanılabilecek bir Asus ROG Strix veya HP Laptop oyun bilgisayarları, sevdiğiniz insanı son derece mutlu edecektir.

Üstelik şu sıralar Metaverse gerçeğinin de hayatımıza dahil olmaya başladığını hatırlayacak olursanız, sanal gerçeklik dünyalarını çalıştırabilecek bir oyun bilgisayarı aslında çok daha büyük bir ihtiyaç.

Ve size, hayatınızı değiştirecek bir tüyo verelim. Eğer video oyunlarına yabancıysanız ama video oyunlarını seven oyuncu bir sevgiliniz varsa, boş vaktini sanat eserleriyle değerlendiren, sanat sever bir insanla beraber olduğunuzu hatırlamaya çalışın. Artık, video oyunlarına bakışınızı değiştirmekte o kadar da zorlanmayabilirsiniz. Hatta, eğer henüz video oyunlarını sevemediyseniz, oyun sever sevgilinizden yardım isteyin ve sizi, ilgi alanınıza uygun, sevebileceğiniz doğru oyunlarla tanıştırmasını sağlayın. Göreceksiniz, siz de bu muhteşem sanat eserlerinden çok etkileneceksiniz.