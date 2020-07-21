Shin Megami Tensei III Remaster Nintendo Switch’e geliyor

Önceki haberlerde değindiğimiz Nintendo Direct Mini: Partner Showcase‘e dair detaylı bilgiler paylaşıldı.



İlk sunumun öne çıkan özellikleri arasında Shin Megami Tensei RPG serisindeki iki yeni oyun hakkında detaylar var – serinin en sevilen oyunlarından biri olan Shin Megami Tensei III’ün yüksek çözünürlüklü bir versiyonu ve ana numaralı serideki yeni bir oyun, 2021’de Nintendo Switch’te eşzamanlı bir küresel lansman gerçekleştirecek olan Shin Megami Tensei V.



The Nintendo Direct Mini: Partner Showcase ayrıca Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda, için yeni karakterler, modlar ve haritalar ekleyen üç ücretli DLC paketini tanıttı. Ayrıca video, yaklaşan iki Nintendo Switch oyunu, Rogue Company ve WWE 2K Battlegrounds oynanış videolarını gösterdi.

Videoda açıklanan bazı önemli noktalar:

Shin Megami Tensei V: ATLUS’un Shin Megami Tensei serisindeki bir sonraki oyunu sadece Nintendo Switch’e geliyor. Bu destansı rol yapma oyununda, düzenin kendisi çöktü ve kaos her şeye hakim. Shin Megami Tensei V, 2021’de Nintendo Switch’te eşzamanlı bir küresel lansman gerçekleştirecek.



Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : Avrupa’da Shin Megami Tensei: Lucifer’s Call olarak bilinen Shin Megami Tensei III’ün ilk çıkışından bu yana 17 yıl geçti. Şimdi, kıyamet efsanesi, klasik oyunun tam yüksek çözünürlüklü bir versiyonunda geri dönüyor ve 2021 baharında Nintendo Switch’e geliyor.

Rogue Company: Yeni ve şık bir nişancı Nintendo Switch’e geliyor – First Watch Games’in bu çok oyunculu üçüncü şahıs nişancı oyununda silah ve yetenek cephaneliğine rakiplerinizi alt edin. Rekabetçi ve gündelik oyun modlarında diğer oyuncularla çarpışın veya ortamı kızıştıran AI rakiplerine karşı mücadeleye çıkın. Oyuncular savaşta ölürse, takım arkadaşları onları canlandırabilir ve hemen savaşa geri dönmelerine izin verebilir. Hareket kontrollü hedefleme desteği ile birlikte platformlar arası oyun ve çapraz kaydetme de ilk günden destekleniyor. Rogue Company hakkında daha fazla bilgi daha sonra açıklanacak.

WWE 2K Battlegrounds : WWE 2K Battlegrounds, 18 Eylül’de Nintendo Switch’e çıktığında, hem casual oyuncular hem de güreş hayranları kolay, pick-up-and-play çok oyunculu deneyimi sevecekler.