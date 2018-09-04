Sıkı durun! Battlefield 1 Premium Pass ücretsiz oluyor

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11-18 Eylül tarihleri arasında Battlefield 1 Premium Pass erişimi geçici olarak ücretsiz olacak. Bu sayede tüm oyuncular premium haritalara, silahlara, araçlara, operasyonlara ve elit sınıflara erişebilecekler. Elbette ana oyuna sahip olmanız gerekmekte.

İşin en güzel kısmı ise pass kalıcı olarak sizin olacak ve 18 Eylül sonrasında da tüm özelliklere erişim sağlayabileceksiniz. DICE, buradan ve Road to Battlefield 5’ten kazandığımız tüm ödüllerin de Battlefield 5’te kullanılabileceğini söylüyor.

Pass oyunculara premium haritalara erişim sağladığından pek çok kişi bunun oyuncu tabanını böldüğünü ve arkadaşlarıyla oynayamıyor olmanın rahatsız edici olduğunu söylüyor. Bu problemin farkında olduklarını belirtip Battlefield 5’te Premium Pass özelliğinin bulunmayacağına dair söz verdi.

Battlefield 5’in 6-11 Eylül arasında düzenlenecek açık betasının peşinden başlayacak olan ücretsiz Battlefield 1 Premium Pass erişimini dört gözle bekliyoruz! Bunun oyunun yayınlandığı tüm platformları kapsadığını ancak ana oyuna sahip olmanızı gerektirdiğini tekrar belirtelim. Ayrıca PS4 ve Xbox sahiplerinin multiplayer deneyimi için PlayStation Plus ve Xbox Live Gold üyesi olması gerekmekte.

2 Yorum Eklenmiş

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    • LEVEL 10 hours ago | Cevapla
      Ana oyuna sahipseniz evet, ayrıca PlayStation Plus gerektirdiğini de hatırlatalım.

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