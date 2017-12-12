SOULCALIBUR efsanesi geri dönüyor!

Efsanevi dövüş oyunlarından biri olan Soulcalibur serisinin son oyunu “Soulcalibur VI” 2018’de bizimle birlikte.

Dövüş oyunu dediğimizde aklımıza gelen üç isim vardır. Bunlar Tekken, Street Fighter ve tabii ki Soulcalibur. Haliyle, önceki oyunlarında topladığı o kemikleşmiş hayran kitlesi de yeni oyunun duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyordu.

PlayStation Experience fuarında duyurulan oyun, sevenleri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. İlk piyasaya sürülmesinden bu yana dövüş oyunu sevenlerin vazgeçilmezi olan Soulcalibur’un hedefinde ise yeni oyuncular var. Her zaman olduğu gibi bir çok karakteri yönetebildiğimiz oyunda, her karakterin kendine özel hareketleri ve yetenekleri mevcut.

Bandai Namco’nun oyunu Soulcalibur VI, 2018 yılında PlayStation 4, Xbox One ve PC’ye çıkışını yapacak.

Oyuna ait fragmanı buradan izleyebilirsiniz.



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